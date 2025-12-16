El CTA no admite el penalti a Vinicius y exculpa a González Fuertes por «falta de intensidad» en el golpe

El Real Madrid volvió a encontrarse con un penalti a su favor que no fue señalado ante el Alavés y, ahora, el Comité Técnico de Árbitros ha vuelto a salir al paso justificando que el VAR no entrase. Para el colectivo arbitral, el penalti cometido sobre Vinicius carece de la intensidad suficiente para ser un «error claro y manifiesto» de García Verdura, por lo que exculpa la intervención de González Fuertes, que estaba al frente del videoarbitraje.

En el Tiempo de revisión, programa en el que explican las jugadas, han valorado la acción. «Es una acción susceptible de señalar penalti y el VAR no interviene», comienzan diciendo. A continuación, explican el motivo por el que no entra González Fuertes: «Las faltas se sancionan cuando un jugador actúa de manera imprudente, temeraria o con uso de fuerza excesiva. En acciones con contacto, depende de la intensidad. No se puede medir de manera objetiva, depende de la percepción arbitral».

El Comité protege de esta forma a González Fuertes y tampoco señala que sea un error de García Verdura: «Determinar si el contacto causa la caída es algo que debe interpretar el árbitro. El CTA considera que esta acción entra en el ámbito dela interpretación. Al tratarse de una acción de interpretación, el VAR no debe intervenir».

De esta manera, eximen a González Fuertes del error de no llamar a García Verdura. De nuevo, en una acción clara, en la que Vinicius sufre penalti, el colegiado se niega a pitarlo y desde el VAR no entran. El error es claro, pero el CTA vuelve a proteger a sus árbitros y dice que no hay error alguno.

No es la única jugada polémica que analizan. También valoran el gol anulado a Osasuna por falta de Catena sobre Joan García. «El CTA respalda la decisión del colegiado», añaden. Obvian que el central cae por un toque de Koundé, algo que no llegan ni siquiera a mencionar.

El Real Madrid carga contra González Fuertes

Estas dos acciones irritaron una vez más al Real Madrid, que en boca de su presidente, se pronunció durante la comida navideña con la prensa. «Ayer fuimos arbitrados en el VAR por un árbitro que nos amenazó con tomar medidas contra nuestro club el día previo a una final de Copa. ¿Se imaginan esta situación en cualquier otro país del mundo? Y como vieron ayer en nuestro anterior partido en Girona, parece ser que las zancadillas sufridas por Vinicius y Rodrygo en nuestras últimas dos salidas no son penalti. Es la novedad de esa temporada», apuntó el mandatario.

Aquel «vamos a tomar medidas» de González Fuertes ya ha empezado a surtir efecto en la Liga. Esa frase era una amenaza al Real Madrid, porque el árbitro asturiano contestaba a una pregunta sobre que le parecían los vídeos de Real Madrid TV. Las preguntas que había que hacerse tras su respuesta eran: ¿qué medidas tomará? y ¿cómo serán esas medidas?