El culé Eder Sarabia siente «pena» por Xabi Alonso: «Se está siendo muy agresivo con él»

Xabi Alonso vive ‘al día’ como entrenador del Real Madrid desde hace semanas. El técnico donostiarra ha estado en el alambre desde que su equipo comenzara a caer en picado, tanto en juego como en resultados, el pasado mes de noviembre. En esta racha de malos resultados, el Elche fue uno de los equipos que no pudo superar el Real Madrid. Eder Sarabia dirige a un conjunto ilicitano convertido en una de las revelaciones de la Liga. El ex ayudante de Setién en el FC Barcelona ha empatizado con Xabi Alonso, por cuya situación reconoce sentir «pena».

El técnico del Elche ha pedido paciencia para el entrenador del Real Madrid, que seguirá en el cargo -salvo sorpresa- hasta la Supercopa de España del próximo mes de enero. Eder Sarabia no comparte la intensidad de las críticas a Xabi Alonso: «Se está siendo demasiado agresivo y demasiado injusto». En su primera temporada como técnico merengue, el ex futbolista no está mostrando la misma versión que en su exitosa etapa en Leverkusen. «Es su primer año, no es fácil cambiar y quiere cambiar el estilo. Es un entrenador que va a poder conseguirlo», ha señalado Sarabia.

Precisamente, en el duelo a domicilio ante el Elche, el Real Madrid disputó uno de los peores partidos de la temporada. Los locales jugaron de tú a tú a los blancos, entonces líderes de la Liga, y lograron adelantarse hasta en dos ocasiones. Finalmente, los de Xabi Alonso lograron rescatar un empate con un tanto de Bellingham en la recta final. Eder Sarabia, su rival aquel día, defiende al donostiarra de las críticas. » Yo creo que a Xabi le pedirá el cuerpo decir que hay que hablar de fútbol, porque ser tan agresivos con una persona que seguramente no le ha salido las cosas como pensaba…», ha indicado el entrenador bilbaíno.

Sarabia empatiza con la situación que vive su compañero de profesión. «Me da un poco de pena porque le veo sufrir», ha señalado el ex ayudante de Quique Setién en el programa Radioestadio noche de Onda Cero. Entrenar al Elche es muy diferente a ocupar el banquillo de los blancos o del FC Barcelona, reconoce Sarabia, pero «los jugadores no dejan de ser personas». La clave está en la gestión del vestuario, que el técnico del Elche afirma hacer «desde el juego».

Eder Sarabia y las claves del Elche

A una jornada de finalizar la primera vuelta de la Liga, el Elche se sitúa como una de las grandes revelaciones de la competición junto al RCD Espanyol. Los ilicitanos ocupan la novena plaza en su temporada de regreso a Primera División. Pese a que los puestos europeos parecen más cercanos que la lucha por la permanencia -objetivo inicial del Elche- Sarabia mantiene a su equipo con los pies en el suelo. «No pienso en Europa, tenemos que ser equilibrados, ni sacar pecho ni ser derrotistas», ha señalado sobre las aspiraciones del Elche en la vuelta del parón navideño.