Inglaterra desata una ‘guerra mundial’ por Bellingham: «No están preparados para una superestrella negra»

Jude Bellingham vive un momento delicado en Inglaterra. Su gesto ante Thomas Tuchel por ser sustituido ante Albania desató una tormenta en la que un sector de la prensa local inició una campaña de odio. Una estrategia premeditada con un claro objetivo: eliminarle del Mundial 2026. Fue entonces que, en medio de la tormenta, salieron sus defensores para justificar que la razón puede ir más allá de lo deportivo.

«La egoísta estrella muestra sus verdaderos colores de nuevo. Deben hacerse preguntas serias sobre su inclusión», escribió un columnista del Daily Mail. Una pequeña dosis de las múltiples críticas que recibió de su propia tierra, algo que dolió bastante al futbolista. Pero Ian Wright no quería que Jude se quedase con esa sensación de estar solo.

«Tienen que crear esta historia porque no hay nada más de lo que hablar hasta el Mundial, así que todos estos meses van a ser así. Ellos (la prensa) odian que no pueden llegar a él. Odian que no pueden influir negativamente en su carrera en su club como han hecho con tantos otros. Es un gran chico joven con talento y con amor en abundancia», explicó hace un par de días. Nuevamente, ante la avalancha continuada de desprestigiar a Bellingham, salió para incidir en que todo se basa en un criterio racista.

«Estoy preocupado por Jude (Bellingham) simplemente porque es alguien a quien los medios no pueden controlar. Está mostrando a la gente: aquí estoy, soy negro, estoy orgulloso, estoy listo. No creo que Inglaterra esté preparada para una superestrella negra. No pueden tocarlo. Sale ahí fuera, rinde y hace lo que hace. Es demasiado atrevido para esa gente. Alguien como Jude, por alguna razón, asusta a esta gente por su capacidad e inspiración que puede dar expresó Wright en el podcast ‘The Overlap’ en el que participan Wayne Rooney y Gary Neville, entre otros.