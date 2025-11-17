La prensa inglesa se inventa una campaña contra Bellingham por no jugar en la Premier League

Jude Bellingham es uno de los jugadores más perseguidos en Inglaterra. A diferencia de su felicidad en el Real Madrid, en su selección tiene varios frentes abiertos que han derivado en que la prensa haya enfocado toda su ira hacia el centrocampista, haciendo campaña para que no esté en la lista definitiva para el Mundial del próximo verano.

Dicha iniciativa explotó después de su reacción tras ser sustituido en el minuto 84 ante Albania. Un gesto que no gustó a Thomas Tuchel, lanzándole un dardo que evidencia la mala relación entre ambos: «No cambiaremos nuestra decisión porque alguien esté agitando los brazos. No quiero darle más importancia, pero mantengo mi palabra: el comportamiento es clave y hay que respetar a los compañeros que entran», explicó en rueda de prensa.

Una postura que se defendió tajantemente en tierras británicas y calificando de «egoísta» a Bellingham. «Debería haberse contagiado de la alegría colectiva, en lugar de amargarse por su propio resentimiento y prepotencia. La egoísta estrella muestra sus verdaderos colores de nuevo. Deben hacerse preguntas serias sobre su inclusión en el Mundial», escribió el periodista Craig Hope en el Daily Mail.

La defensa de Ian Wright a Jude Bellingham

Dicha crítica injusta al nombrado MVP del partido provocó que la leyenda Ian Wright tuviese que salir públicamente en su defensa, enfocando que todo radica por el simple hecho de no estar jugando en la Premier League: «Tienen que crear esta historia porque no hay nada más de lo que hablar hasta el Mundial, así que todos estos meses van a ser así. Ellos (la prensa) odian que no pueden llegar a él. Odian que no pueden influir negativamente en su carrera en su club como han hecho con tantos otros. Es un gran chico joven con talento y con amor en abundancia», explicó en su perfil de Twitter.

En los últimos meses, Jude Bellingham ha perdido su cartel de titularidad indiscutible. En octubre no fue convocado porque aún no estaba recuperado de su lesión de hombro contra Gales y Letonia; y en el parón de noviembre fue suplente ante Serbia. Una situación que pone en riesgo su presencia en la Copa del Mundo, lo que sería una mala noticia si termina cayéndose un talento generacional que sí recibe cariño en el Santiago Bernabéu.