Así está la clasificación de España para el Mundial de 2026

La selección española ha llegado a Tiflis, donde se mide a Georgia en la penúltima jornada de la fase de clasificación para el Mundial del próximo verano, siendo plenamente consciente de que no se puede confiar lo más mínimo, puesto que la clasificación para la cita que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá está encarrilada, pero ni mucho menos asegurada. El más mínimo error contra los de Sagnol metería en un serio problema a los de Luis de la Fuente.

Por ello, la confianza es mínima en el vestuario de la selección española. Nadie se ve todavía en el sorteo que se celebrará en Washington el próximo 5 de diciembre. Empezando por Luis de la Fuente y terminando por sus jugadores, todos son plenamente conscientes de que por delante tienen dos partidos tremendamente importantes en los que deben dar el máximo para no complicarse la vida. Y es que hay que recordar que, por la parte europea, solo van directos a la cita mundialista los primeros de cada grupo de clasificación, mientras que los segundos jugarán una peligrosísima repesca.

España ha hecho hasta el momento una fase de clasificación perfecta. Ha ganado los cuatro partidos que ha jugado, ha marcado 15 goles y no le han metido ningún tanto. Unos números de récords que no quieren empañar en las dos últimas jornadas. Y es que Turquía, a pesar de haberse llevado seis goles de la selección española en el duelo que se celebró en Konya, buscará golear a Bulgaria y que Georgia saque, como mínimo, un empate ante los de Luis de la Fuente. De esta forma, dependerían de ellos mismos para acabar primeros si suman los tres puntos en Sevilla.

Victoria o lío

La situación del grupo es clara: España tiene doce puntos de doce posibles, pero solo aventaja en tres a Turquía. Por delante quedan seis puntos en juego y la selección española no puede fallar. Si los turcos ganan, y se da casi por segura su victoria en la penúltima jornada frente a Bulgaria, llegarán a Sevilla, como mínimo, a tres puntos de los hombres de Luis de la Fuente, por lo que el combinado nacional no estará matemáticamente clasificado.

No obstante, el lío aparece si España no gana en Georgia. En ese escenario la cosa se pone muy tensa. Da igual si empata o pierde, puesto que, siempre que Turquía venza a la débil Bulgaria, dependerá de sí misma para ir al Mundial si suma los tres puntos en Sevilla, mandando a los de Luis de la Fuente a una repesca llena de peligros.

Por otro lado, si España hace lo esperado y gana a Georgia, y en Turquía salta la sorpresa y el combinado otomano no vence a Bulgaria, los de Luis de la Fuente se clasificarían a falta de un partido. Incluso, si Turquía pierde, solo necesitaría un punto.

No obstante, lo normal es que ambas ganen y, en ese escenario, España también estaría virtualmente clasificada para el Mundial, aunque no de forma matemática. La diferencia de goles -en la FIFA se mira primero el general y no el particular- entre ambas selecciones es de +12 para el combinado nacional. Por lo tanto, salvo goleada histórica de Turquía a Bulgaria, la selección española debería ser goleada en Sevilla para verse superada por los turcos en la clasificación.