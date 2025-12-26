El curioso motivo por el que hoy se comen Canelones en Cataluña: el origen de la tradición

Tras el día Navidad, hoy 26 de diciembre, es fiesta en Cataluña. Una jornada en la que se celebra San Esteban, y la tradición manda reunirse de nuevo con los familiares para comer un plato especial. Pues no se come sopa o marisco, sino los famosos canelones que deben prepararse con constancia y trabajo en casa. En los últimos años, la falta de tiempo hace que una gran parte de las familias los compren ya cocinados. ¿En qué consiste este plato tradicional catalán que tiene su historia detrás?

El hecho de comer canelones en Cataluña durante el día 26 de diciembre, festivo en la comunidad, no es un hecho casual. Procede de una larga tradición tras la sobra de alimentos durante la comida de Navidad. El Ayuntamiento de Barcelona, desglosa esta tradición en la que nombra el librito Celebrem el Nadal (celebremos la Navidad), de Amadeu Carbó, quien responde a por qué es festivo en este día en la comunidad y también por qué en las casas se comen canelones en Cataluña en esta jornada. «Tiene la respuesta a este enigma y también a muchos más porque ha sido concebido para explicar el motivo de muchas costumbres y tradiciones navideñas». En concreto, Carbó explica que San Esteban es un hecho singular del calendario catalán que liga a la comunidad con el pasado carolingio. En el siglo IX la Cataluña Vieja pertenecía al imperio fundado por Carlomagno y dependía del obispado de Narbona, a diferencia del resto de la península Ibérica cristiana, dominada por los godos y que tenía por referencia el obispado de Toledo. Eso hacía que los conceptos de familia fueran diferentes: el carolingio era muy extenso, como un clan, y cuando había alguna festividad importante había que desplazarse a la casa solariega.

Por qué se comen canelones en Cataluña durante San Esteban

Este es el caso de la Navidad, la fiesta más importante del calendario religioso, y que reunía a toda la familia en torno al hogar. Y como en la Edad Media los desplazamientos solían ser largos, con oscuridad intensa y medios precarios, la gente necesitaba tiempo para volver a casa al día siguiente.

Por lo tanto, según recoge la web del Ayuntamiento de Barcelona, inicialmente el día de San Esteban era una jornada en la que no se trabajaba, aunque no era festivo, según explicaban los refraneros de antaño: ‘Por Navidad, cada oveja en su corral / por San Esteban (cadascú a casa seva), cada uno en su casa’.

Y de aquí no sale únicamente el motivo por el que celebramos San Esteban: también se explica por qué los catalanes hacen fiesta el lunes de Pascua Florida y el de Pascua Granada, las tres fiestas más señaladas del calendario religioso. Una costumbre que también se ha quedado y perdura en otros lugares de Europa, los que quedaron bajo influencia carolingia y que, con el paso de los siglos, se han acabado convirtiendo en los principales estados europeos.

La comida durante la jornada de San Esteban

Aunque pueda parecer que los canelones se comen desde tiempos ancestrales, son una costumbre reciente: no aparecen en ningún recetario catalán hasta principios del siglo XX.

Los canelones son un plato de origen italiano que llegó a Cataluña a finales del siglo XVIII de la mano de los cocineros extranjeros que trabajaban en las primeras fondas. Ya en el siglo XIX restaurantes emblemáticos como la Maison Dorée popularizaron los canelones entre la burguesía, que los percibía como un manjar muy refinado. En un inicio, se han comido en esta fecha para “aprovechar” la carne que sobraba del día anterior, la jornada de Navidad. Esto es lo que se ha popularizado durante años.

Ahora bien, según recoge la web del Ayuntamiento de Barcelona, no todos los historiadores de la cocina están de acuerdo en que los canelones sean un ejemplo de la cocina de reaprovechamiento. Por ejemplo el historiador y gastrónomo Néstor Luján lo defendía, pero el historiador de la cocina Jaume Fàbregas dice que todo ello es una leyenda.

Las curiosidades de los canelones en Cataluña

Sea como sea, esta pasta rellena de carne marca tradiciones y está presente en todas las mesas de las casas de la comunidad para esta fecha, hoy 26 de diciembre.

A destacar que la receta básica de los canelones lleva carne de cerdo, ternera y pollo acompañada de un sofrito de cebolla y tomate. Aunque creamos que el relleno es lo más complicado, resulta que no, realizar la pasta es lo que lleva más tiempo porque se hacía a mano (si bien esta tradición está cada vez más desfasada por el trabajo culinario que comporta).

De hecho, esto fue cada vez menos importante gracias a que en 1911 el empresario Ramon Flo lanzó su marca de pasta El Pavo, que comercializó las primeras placas secas, listas ya para cocerlas. Este avance significó la popularización definitiva de los canelones: muchos restaurantes los empezaron a servir y, sobre todo, llegaron a las casas.