España pasa página: el ‘7’ de Morata tiene nuevo dueño

Álvaro Morata no entró en la lista por segunda vez consecutiva con España. En lo que serán los dos últimos partidos clasificatorios para el Mundial 2026, el capitán y delantero se quedó fuera del conjunto de Luis de la Fuente para los partidos contra Georgia y Turquía. Es por ello que el ‘7’ de España tendrá nuevo dueño después de haber estado desierto en el último parón: Ferran Torres.

El extremo del FC Barcelona asumirá el número y seguirá la estela de otras leyendas de nuestro fútbol como David Villa, su gran ídolo. Un premio después de unos meses en los que ha demostrado ser uno de los mejores goleadores del equipo acorde con la responsabilidad que supone llevar ese dorsal en la espalda. Hasta ahora había lucido el ’11’, pero el deseo de Ferran pasa por ser el sucesor definitivo y seguir haciendo historia con el conjunto nacional.

Con 22 goles en 50 partidos con España, el valenciano se ha convertido en una de las principales armas de Luis de la Fuente. Eso ha hecho que, una vez Morata aceptase la decisión, no tuviese problemas en aceptar el dorsal que también luce con el Barcelona de Hansi Flick, según informa Marca. Su importancia con la Roja cada vez es más presente y ese gesto respondería a una muestra de confianza absoluta. Ferran ha pasado de ser discreto a gozar de la confianza con el conjunto culé. Le arrebató la titularidad a Robert Lewandowski y suma siete goles en 14 partidos, pasando de ser jugador de banda y estar más en la punta, lo que le ha dado un plus goleador que ha gustado a De la Fuente.

Aunque tiene dura competencia con otros pesos pesados como Mikel Oyarzabal, que también ha mostrado un estado de forma arrollador con España, a Ferran no le pesa el hecho de llevar un número histórico de la selección. Dos partidos donde tendrá que demostrar que puede ser titular en Estados Unidos, aunque el número dependerá de si Morata resurge lo suficiente en el Como para la última llamada.