Fue en agosto de 2024 cuando Alice Campello y Álvaro Morata anunciaron que su matrimonio había llegado a su fin. En aquel entonces, la pareja explicó que en los últimos meses se habían enfrentado a «incomprensiones continuas» que finalmente desgastaron su relación y que prefirieron tomar caminos por separado. Sin embargo, cuando tan solo habían pasado cinco meses desde su inesperada ruptura, la italiana y el futbolista se dieron una segunda oportunidad. No obstante, los rumores sobre los verdaderos motivos que les llevaron a tomar la trascendental decisión de divorciarse han continuado siendo objeto de debate, y no ha sido hasta ahora cuando la modelo se ha lanzado abiertamente a hablar sobre esta cuestión.

Con motivo de su visita al podcast de Laura Escanes, Entre el cielo y las nubes, Alice ha querido compartir más detalles acerca de su inesperada ruptura con el jugador de fútbol. «Hay gente a la que le sorprendió que, de repente, pasáramos de protagonizar un beso de película en la Eurocopa a separarnos un mes después. Pero yo no siento que lo que estábamos publicando en las redes fuera una mentira», comenzaba a decir.

Alice proseguía asegurando que considera que su amor con Álvaro «es el más grande que existe», pero que en aquella época ambos estaban atravesando por difíciles momentos. De hecho, ha desvelado que «los dos estaban medicados». «Cuando tú tomas un medicamento, hay veces que no los gestionas bien, que tiene una serie de efectos. En fin, que ninguno de los dos estábamos bien», explicaba.

La influencer añadía que «ninguno estaba bien consigo mismo» y que eso les llevó a experimentar «una impulsividad que no era normal». «Lo digo porque me da mucha pena que la gente piense que nuestro amor no era verdadero. Me duele que se haya podido pensar algo de Álvaro que no es porque, para mí, ha dedicado su vida enteramente a hacerme feliz», sentenciaba.

Demostrando que son un apoyo mutuo, Morata ha comentado en una publicación de Instagram que promociona la entrevista de su mujer. En ella, ha escrito un bonito mensaje que deja entrever que su relación continúa avanzando por un muy buen camino. «Orgulloso de ti siempre», escribía. Unas palabras que, además, también pueden interpretarse como que está completamente de acuerdo con todo lo que ha desvelado la italiana en el podcast.

Cabe destacar que estas declaraciones llegan tan solo unas semanas después de que Alice Campello compartiera con sus seguidores de Instagram una emotiva declaración de amor hacia su marido con motivo de su cumpleaños. «Lo que más orgullo te tiene que dar en el mundo es ser la persona tan maravillosa que eres. Eres un ejemplo para tus hijos y para mí: de no rendirse nunca, de luchar, de tener valores y coraje en cada momento. Vas a ser siempre mi hogar. Gracias por ser como eres con nosotros. Te amamos y te admiramos infinito», expresaba.