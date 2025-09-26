El clan Campello amplía la saga. Alice, la mujer de Álvaro Morata, acaba de dar la bienvenida al mundo al nuevo integrante de su familia y que se suma a los cuatro hijos que tiene con el futbolista español. Sabido es que la italiana es muy niñera y, por ende, no ha dudado en presentar a sus cuatro millones de seguidores a la pequeña de la casa -y que no es su hija Bella-.

Alice Campello da la bienvenida al nuevo bebé de la familia

El 9 de enero del 2023 llegó al mundo Bella, la hija pequeña de Alice Campello y Álvaro Morata que se convertía en la princesa de la familia. Tras tres hijos varones, la empresaria italiana y el que fuera capitán de la Selección Española de Fútbol daban la bienvenida, en un parto complicado que terminó con el ingreso de la influencer en la UCI, a su primera niña. Un sueño para el clan ya que, tras sus vástagos, deseaban que sus siguiente descendiente fuera chica. Sin embargo, un nuevo bebé en la saga Campello ha destronado a Bella.

Alice Campello presenta a su sobrina, Allegra. (FOTO: REDES SOCIALES)

«Amor para siempre, Allegra». De esta manera, la modelo italiana Giulia Sartor presentaba en sus redes sociales a su primera hija en común con Alessandro Campello, el hermano de Alice -quien fue su gran apoyo durante el parón de la influencer y el futbolista-. A comienzos del mes de septiembre, el cuñado de Morata reaparecía en su perfil personal para desvelar que su primogénita ya había llegado al mundo.

En los últimos días, tanto Giulia como Alessandro han inundado su feed de publicaciones de la pequeña, que ha acaparado toda la atención de sus seguidores y de sus familiares, que se derriten con ella. De hecho, Alice Campello no ha dudado en comentar todas las imágenes de la recién nacida con emoticonos en los que da cuenta que está de lo más emocionada por la nueva integrante del clan y que, seguramente, comparta juguetes con su prima Bella en unos años -ya que tan solo se llevan dos años de diferencia-.

Días después del nacimiento de Allegra -que significa «alegre» y «llena de energía»-, ha sido la mujer de Morata la que por fin ha compartido, a través de sus historias temporales, la primera imagen de la menor. «Mi sobrina», ha escrito junto a unos emojis de corazones rosas.

Quien tampoco se ha resistido a reaccionar públicamente sobre la llegada de la pequeña Allegra ha sido su abuela, Maria Libralesso. «Maravilloso amor, es hermosa como el Sol», ha escrito en una de las imágenes más recientes de la recién nacida. Para Maria, la hija de Alessandro es su segunda nieta que se suma a los tres varones que tienen Alice y Álvaro.

Por su parte, Álvaro Morata aún no se ha pronunciado al respecto aunque, seguramente, ya haya conocido a la prima de sus hijos, ya que el deportista mantiene una relación muy cercana con su familia política, en la que encontró un apoyo fundamental durante el tiempo en el que estuvo separado de su mujer.