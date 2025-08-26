La última fuente de ingresos de Alice Campello que le está dando dolores de cabeza

Alice Campello se caracteriza por ser una mujer realmente emprendedora, de ahí que no le tenga miedo a invertir o involucrarse con diversos proyectos. Y si bien la guapa modelo ya cuenta con una exitosa marca de cosmética llamada MasQMai, donde defiende la belleza natural y tiene a la venta productos desde los 12 euros, parece que la esposa de Álvaro Morata también se atreve a probar suerte en el mundo de la moda. Concretamente, con un portal en el que pone a la venta la ropa que ya no usa, o de segunda mano. De ese modo, la guapa modelo ofrece prendas muy variadas: desde vestidos, a camisetas o faldas, que oscilan entre los 200 y 600 euros.

Sin embargo, parece que algunos clientes no han dudado a la hora de mostrar su descontento ante la calidad de ciertas prendas. «Me envió un bolso con el forro interior roto», asegura uno de ellos. Y lo cierto es que las críticas no han dejado de sucederse. «El paquete no me llegó, envié un mail y nunca me contestó. Muy descontenta», se lamenta otra de las usuarias afectadas. Aunque también hay quien se pronuncia de forma positiva. «Es una vendedora amable y atenta», elogian a la italiana. «He recibido unas botas rojas y son fantásticas».

Alice Campello en un photocall. (Foto: Gtres)

Una iniciativa por parte de Campello que llama mucho la atención, ya que muchos creen que es una forma de deshacerse de ropa que ya no usa. Sin embargo, estas opiniones no parecen haberle afectado en absoluto a la joven, que ha disfrutado de unos días de relax junto a su familia en el lago Como. Así lo muestra en sus redes sociales, donde posa junto a Morata y sus cuatro hijos: Edoardo, los mellizos Alessandro y Leonardo, y la pequeña Bella.

Una breve escapada durante la que la influencer también ha aprovechado para presumir de su madre, Maria Libralesso, que luce espléndida a sus 62 años. «Tiene casi 62 años y es más guapa que yo», escribe junto a una foto donde vemos a Libralesso posando en bañador y a bordo de un lujoso yate.

Los otros negocios de Alice Campello

Estos no serían los únicos negocios que tiene Campello, que vende sus productos de cosmética en Sephora, sino que en 2021 creaba también Akala Studio, una firma basada en prendas cómodas y para toda la familia, que con el tiempo ha ido ampliando mediante colecciones de fiesta o prendas algo más formales. Parte del éxito de esta empresa, también se debería a su asociación con NSPIRE Advertising Agency, cuyo CEO, Giancarlo Milo, ha ayudado en gran medida a promover su expansión.

Alice Campello y Álvaro Morata, en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Sin embargo, y pese a que la joven proviene de una familia bastante acomodada, –su padre es Andrea Campello, considerado el rey de los concesionarios–, ella ha sabido labrarse su propio camino. Además, se ha negado en todo momento a aprovecharse del éxito familiar o de la fama que tiene su esposo.