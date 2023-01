Alice Campello comparte un tierno post tras salir de la UCI

Alice Campello ha comenzado el 2023 viviendo uno de los momentos más agridulces de su vida. Fue el pasado martes, 10 de enero, cuando la influencer y su pareja, Álvaro Morata, anunciaron el nacimiento de la pequeña Bella a través de las redes sociales. Sin embargo, el que parecía ser uno de los días más felices para la pareja, no salió como esperaban. Unas complicaciones posparto llevaban a Campello a ingresar en la UCI, de la que ya ha salido.

Tras el susto, la italiana ha querido compartir con sus seguidores unas palabras muy emotivas que no han tardado en llenarse de likes. «Gracias a todos por vuestros mensajes de cariño, por todas las flores y por preocuparon por mí», ha comenzado diciendo, sin olvidarse de agradecer el trabajo de los doctores que la han atendido en la Clínica Universidad de Navarra, al igual que las matronas. Pero, sin duda, quien siempre ha estado a su lado ha sido el futbolista, el gran amor de su vida, a quien también ha querido dedicar unas bonitas palabras: «El mejor papá que pude haber elegido para mis hijos y el regalo más grande que Dios me pudo dar. No tengo palabras para lo que haces cada día por mí y todo el amor que me das. Me haces sentir en cada segundo el centro de tu vida y tu prioridad. Te amo».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alice Campello Morata (@alicecampello)

Tanto Álvaro como Alice estaban muy felices de tener una niña después del nacimiento de sus tres hijos, Alessandro, Leonardo y Edoardo. Lo que no se esperaban es que esta buena noticia diese un giro de 180 grados. «Bella ha nacido el día 9 y es maravillosa. La mamá, desafortunadamente y después de que el parto haya ido muy bien, ha empezado a tener complicaciones que nos han asustado mucho. Ahora mismo está en la UCI cuidado por los mejores médicos y poco a poco se está recuperando muy bien… ella es muy fuerte», así comunicó la noticia el futbolista, haciendo saltar todas las alarmas. Finalmente, todo ha quedado en un susto y dos días después, Alice Campello salía de la Unidad de Cuidados Intensivos para recuperarse junto a la pequeña.

«Todavía estoy asimilando todo lo que ha pasado. Gracias Alice por darme, una vez más, una lección. Eres sin duda una luchadora y un ejemplo para mí. Han sido sin duda los peores días de mi vida, pero soy afortunado de tenerte en ella. Eres lo mejor que me ha pasado y mi vida sin ti no tendría ningún sentido», manifestó Morata durante el día de ayer, dando así la noticia más esperada para los seguidores de la pareja.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Álvaro Morata (@alvaromorata)

Una relación de cuento

El futbolista y la influencer se conocieron en 2016 en Turín, cuando él jugaba en la Juventus. «Cuando conocí a Álvaro me impresionó, porque me di cuenta desde el principio de que iba muy en serio. Dos semanas después de la primera cita, hizo un viaje de ocho horas en coche para conocer a mi familia», declaró la italiana para ¡Hola!. Pronto dieron un paso más en su relación y, ese mismo año, Morata pidió matrimonio al amor de su vida durante una función de El Mago Pop: «No paraba de decirme que quería casarse conmigo y me lo pidió ocho meses después de conocernos».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Álvaro Morata (@alvaromorata)

Un año después, el 17 de junio de 2017, sellaron su amor con una ceremonia celebrada en Venecia, revalidando años después sus votos en una fiesta por todo lo alto que aprovecharon para bautizar a sus hijos. Ahora, cinco años después de comenzar a escribir su propia historia de amor, la pareja ha vuelto a aumentar la familia y no pueden ser más felices.