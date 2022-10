La segunda edición de la gala solidaria Elle Cáncer Ball ha sido una de las citas más especiales de los últimos tiempos. Muchos rostros conocidos del panorama nacional e internacional no han dudado en acercarse hasta el Teatro Real para mostrar su apoyo a la lucha contra el cáncer. Elizabeth Hurley, Ana Obregón, Victoria de Marichalar, Ana Torroja, Bar Refaeli y muchas otras figuras destacadas. María Pombo y Alice Campello tampoco han querido faltar a esta velada en el que ha sido su encuentro más esperado en una alfombra roja.

La mujer de Álvaro Morata y la influencer han sido dos de las más elegantes de la velada. María Pombo ha apostado por un sofisticado vestido blanco de Maison Margiela, en mezcla de tul y satén, tirantes y un imponente escote en la espalda. Lo ha combinado, como era de esperar, con un bolso en color rosa, atendiendo al dress code de la noche.

La influencer se ha mostrado encantada de poder apoyar a una causa tan importante y no ha dudado en confesar lo ilusionada que está por el inminente nacimiento de su sobrina, Matilda, la hija de su hermana Marta Pombo. María ha dicho que Marta ya sale de cuentas y que va a ser ella la madrina y que toda la familia está ya ansiosa por el nacimiento. Sobre su hijo Martín, ha dicho que está insoportable: “Necesita que alguien le quite el trono”, ha comentado.

María Pombo fue novia hace ya más de una década de Álvaro Morata y en esta velada ha coincidido con la mujer del futbolista. En una entrevista con Bertín Osborne, María confesó que estuvo hasta ‘obsesionada’ con él, tanto que hasta se mudó a Turín para acompañarle en su despegue profesional. Aunque su relación tuvo varias idas y venidas, finalmente rompieron en 2015.

Recientemente, en el programa La influencia de la COPE, Pablo Castellano y Marta Pombo han bromeado sobre esta relación. A los 24 años, Pablo fichó por la serie de televisión B&B. En la primera temporada tenía un idilio con Cayetana, a la que daba vida Sara Sálamo. “Te levantó la novia Isco”, bromearon en el estudio, a lo que Marta Pombo respondió: “Luego él se la levantó a otro futbolista, así que…”, lo que provocó la risa en el marido de María Pombo. “Hombre, no digas eso”, dijo Pablo. Sobre este tema, María Pombo ha querido aclarar que no fue así: “No me quitó nadie, yo ya estaba soltera”.

Por su parte, Alice Campello ha deslumbrado en la alfombra roja muy guapa con un vestido rosa de escote cruzado. Embarazada de siete meses, Alice Campello ha estado acompañada por el futbolista, que no ha dudado en ir a recogerla al finalizar el evento.