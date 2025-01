La relación entre Álvaro Morata y Alice Campello ha sido objeto de atención mediática desde sus inicios. Se conocieron en 2016 y, tras un intenso noviazgo, contrajeron matrimonio en 2017 en una ceremonia celebrada en Venecia. A lo largo de su relación, ambos compartieron numerosos momentos familiares en sus redes sociales, mostrando una imagen de familia feliz y consolidada. Sin embargo, en agosto de 2024, sorprendieron al anunciar su separación, citando diferencias irreconciliables y la presión de la vida pública como factores determinantes. A pesar de ello, ambos enfatizaron su compromiso compartido en la crianza de sus hijos: los gemelos Alessandro y Leonardo, el pequeño Edoardo y la recién nacida Bella.

Prueba de esto último y de su excelente relación, que ha dado pie a especulaciones y rumores de una posible reconciliación, la tenemos en la última publicación de los dos en sus respectivos perfiles de Instagram. Alice ha compartido un emotivo post para felicitar a su hija Bella, quien este 9 de enero celebra su segundo cumpleaños. En su mensaje, la empresaria italiana ha recordado el complicado proceso de parto que vivió, ya que Bella fue ingresada en la UCI y se sometió a una larga operación de urgencia. «El 9 de enero 2023 fue el día más duro de mi vida y quizás el que más me marcó pero me dio un compañero de vida para siempre… Te amo con todo mi corazón», ha escrito Alice acompañando sus palabras con una serie de fotos entrañables de la pequeña.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alice Campello (@alicecampello)

La publicación ha recibido numerosos comentarios llenos de cariño hacia la influencer y hacia la pequeña Bella. «¡Muchísimas felicidades a la princesa y también a ti por aquel día!» o «¡Felicidades a la princesita de la casa, como crece de rápido!», han expresado algunos usuarios. Palabras tras las cuales Álvaro Morata también ha aprovechado la ocasión para felicitar públicamente a su hija Bella y a Alice. «Feliz cumpleaños Bella, te amo con todo mi corazón. Gracias Alice Campello por todo tu esfuerzo y amor para tener a Bibi», ha escrito el capitán de la Selección Española en su perfil de la ya citada red social. Junto a este emotivo mensaje, el delantero ha compartido una foto junto a la pequeña. Este gesto parece haber sido bien recibido por Alice, pues ha dejado un comentario en la publicación de su ex con un corazón rojo.

La imagen que podría confirmar la reconciliación de Alice y Morata

Hace escasos días resurgieron los rumores sobre un posible acercamiento entre Álvaro Morata y Alice Campello, después de que la modelo compartiera una fotografía de la sala de juegos de sus hijos. En la imagen, se podía ver cómo una pared estaba decorada con una fotografía en la que ambos aparecían besándose frente a la Torre Eiffel. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alice Campello (@alicecampello)

Las especulaciones se avivaron aún más tras las declaraciones de Alice en su última visita a Madrid para asistir a una entrega de premios: «No sé ni lo que voy a comer mañana ni lo que voy a hacer. La vida cambia y te sorprende cada día. No me cierro absolutamente a nada y no sé lo que podrá pasar. Nos queremos mucho, nos respetamos y lo más importante son nuestros cuatro hijos», comentó Campello.