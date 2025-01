De Morata y Alice Campello a María José Suárez y Escassi: todas las parejas que han roto este 2024

Si el 2023 dejó para el recuerdo rupturas históricas como las de Rauw Alejandro y Rosalía o Laura Escanes y Álvaro de Luna, el 2024 no se ha quedado atrás. Durante estos 365 días, muchos titulares han acaparado el fin de historias de amor que, hasta entonces, parecían irrompibles. Ahora, a tan solo unos días de dar la bienvenida al 2025, LOOK ha querido repasar la larga lista de parejas que, en los últimos meses, no han logrado superar los obstáculos de su relación y han decidieron tomar caminos separados.

Alice Campello y Álvaro Morata

Se podría considerar que Alice Campello y Álvaro Morata protagonizaron, el pasado mes de agosto, la ruptura más inesperada del año. La pareja anunció en sus redes que habían decidido poner punto final a su historia de amor por «muchas incomprensiones continuas». Aseguraban que no existían terceras personas ni faltas de respeto y que se guardaban mucho cariño. Cabe destacar que llevaban casi ocho años casados y que tienen cuatro hijos en común.

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi

«Se acabó. Con el fin de evitar especulaciones y noticias falsas y con la misma naturalidad que comparto otros aspectos de mi vida, os cuento que Álvaro y yo ya no estamos juntos». Con estas palabras escritas en su perfil de Instagram, María José Suárez contaba a sus seguidores, el pasado mes de junio, que su relación con Escassi había terminado. Nada más conocerse la noticia, ambos concedieron diferentes entrevistas que dieron pie a una sonada polémica después del que el jinete confesara que mantenían una relación abierta y la modelo lo negara.

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi. (Foto: Gtres)

Carlota Corredera y Carlos de la Maza

Carlota Corredera se unió a la lista de las rupturas el pasado mes de octubre cuando inesperadamente la periodista lanzó un comunicado en el que anunciaba su divorcio de Carlos de la Maza tras más de una década juntos y una hija en común. «Carlos y yo ya no somos pareja pero siempre seremos familia. Nuestra prioridad es el bienestar de nuestra hija, menor de edad, por lo que pedimos el máximo respeto y protección para ella en estos momentos tan delicados», sentenciaba.

Carlota Corredera y Carlos de la Maza (Foto: Gtres)

Marc Bartra y Jessica Goicoechea

Aunque han protagonizado rumores de crisis constantes no ha sido hasta el verano de 2024 cuando Marc Bartra y Jessica Goicoechea han anunciado el fin de su relación. Aunque ninguno de los dos ha confirmado cuál ha sido el motivo exacto, fue la modelo quien dio un paso al frente durante la celebración de los Premios Bazaar Women of the Year para asegurar que estaba «soltera y entera» y «con ninguna gana de enamorarse». Según lo publicado, fuentes cercanas señalan que existiría un buen rollo entre ambos.

Marc Bartra y Jessica Goicoechea. (Foto: Instagram)

Jennifer López y Ben Affleck

Después de muchos meses en los que sus fans echaban en falta sus aparición conjuntas en pública, Jennifer López presentó en el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles, los papeles para tramitar su divorcio de Ben Affleck. Todo ocurrió en agosto de 2024 y aunque han llevado el proceso con la máxima discreción, la cantante confesó en Interview Magazine que se había sentido «sola, extraña, asustada, triste y desesperada» en la última etapa de su relación.

Ben Affleck y Jennifer López en la premier de la película ‘The Mother’ en Los Ángeles. (Foto: Gtres)

Chiara Ferragni y Fedez

En febrero de 2024, la relación de Chiara Ferragni y Fedez, una de las parejas más consolidadas de Italia, llegó a su fin. Tras cinco años juntos y dos hijos en común, el matrimonio decidía tomar caminos por separado. Según lo publicado por el portal italiano Dagospia y el periódico Corriere della Sera, los problemas de Chiara tras haber cometido una práctica comercial ilegal, habrían afectado su relación.

Chiara Ferragni y Fedez en un evento en Roma. (Foto: Gtres)

Aitana y Sebastián Yatra

Las segunda oportunidad de Aitana y Yatra no fue una buena opción. Y el resultado de la misma es una gran prueba de ello. La pareja terminó el pasado noviembre de 2023 y, tan solo cuatro meses después, en marzo de 2024, decidieron volver a intentarlo. En un principio todo parecía ir sobre ruedas, de hecho lanzaron juntos Akureyri, una canción emotiva y romántica a partes iguales que dejaba entrever el buen momento por el que atravesaban. Pero nada más lejos de la realidad. En agosto de este mismo año ABC confirmó que volvían a separar sus caminos, los cuales, por ahora, no se han vuelto a unir.

Aitana y Sebastián Yatra, en el interior de un domicilio. (Foto: Redes Sociales)

Amelia Bono y Manuel Martos

Amelia Bono y Manuel Martos confirmaron su ruptura en febrero de 2024 tras 15 años de matrimonio y 4 hijos en común. Cabe recordar que la pareja estaba viviendo una segunda oportunidad en su amor, ya que en 2021 ya anunciaron su primera ruptura. A pesar de decidir separarse definitivamente, ambos han demostrado que mantienen una excelente relación. De hecho, a lo largo de estos últimos meses, se han dedicado mensajes por la red y delante de las cámaras que reflejan este buen rollo entre ambos.

Manuel Martos y Amelia Bono en el festival Starlite en Madrid. (Foto: Gtres)

Lola Lolita e Ibelky

Uno de los últimos en sumarse a esta lista han sido los influencers Lola Lolita e Isaac Ibelky. Después de más de tres años juntos, la pareja grabó un video en sus redes para explicar por qué habían decidido romper.

«Son cosas que pasan y entendemos que para querer bien también hay que mejorar por separado», decía Isaac. Unas palabras a las que Lola no sabía qué responder: «No sé que decir, te lo juro», confesaba intentando aguantar las lágrimas.