María José Suárez reacciona a la reflexión de Álvaro Muñoz Escassi

La ruptura sentimental de María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi no deja de acaparar distintos titulares en la crónica social de nuestro país, sobre todo, desde que hayan trascendido unas imágenes en las que aparece el jinete de lo más cómplice junto a Hiba Abouk. En medio de este entramado amoroso, Escassi ha publicado un storie en su perfil de Instagram que ha generado todo tipo de reacciones.

Una de ellas es la de María José Suárez, quien se ha pronunciado sobre ello este mismo jueves, 25 de julio. «La ira. El resentimiento. El odio. Todos estos son venenos que tú bebes y esperas que otra persona muera», comienza diciendo el escrito de Muñoz.

La reflexión de Álvaro Muñoz Escassi. (Foto: Redes sociales)

«Pues no. La vida no funciona así. Tú bebes veneno, tú mueres. Esta es una vida muy justa», sentencia. Sobre estas palabras, la modelo ha dado su opinión. Ha asegurado que no se da por aludida. «Hombre, si estás en una portada de una revista feliz no va a estar pensando en mi precisamente», ha dicho, haciendo referencia la portada de este miércoles de Semana en la que aparece Álvaro Muñoz Escassi junto a la protagonista de El príncipe.

María José Suárez atendiendo a la prensa. (Foto: Gtres)

Después, ha asegurado que ella se encuentra «muy bien» pese a la delicada situación que está atravesando desde que puso punto final a su historia de amor con Álvaro Muñoz Escassi. Separación que ella misma hizo pública a golpe de comunicado en las redes sociales. Fue a finales del mes de junio cuando la maniquí escribió un texto anunciando la noticia. «Se acabó. Con el fin de evitar especulaciones y con la misma naturalidad que comparto otros aspectos de mi vida con vosotros os cuento que Álvaro y yo ya no estamos juntos», dijo por aquel entonces. «Estoy bien , pero pasar por esta situación no es plato de buen gusto para nadie, pero estoy muy bien», ha comentado antes de entrar en su domicilio después de haber acudido al gimnasio.

La reflexión de María José Suárez

La que fuera Miss España en 1996, ha compartido en las últimas horas un post con el que se se ha sincerado sobre el particular momento que está atravesando tras su polémica ruptura con el jinete.»Esta foto me la hice en el peor verano de mi vida, en 2010, y lejos de odiarla recurro a ella muchas veces cuando necesito la confirmación de que todo pasa», comienza diciendo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por mariajosesuarezoficial (@mariajosesuarezoficial)

«A todas las que estáis pasando una situación parecida deciros que os abrazo, que somos valientes, luchadoras, buenas madres, emprendedoras y que nada ni nadie va a apagar nuestra luz», sentencia.