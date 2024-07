Martina Benvenutto ha sido la última en sumarse a la polémica surgida alrededor de la separación de María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi. Amiga del ex jinete español, la mujer aseguró el pasado viernes en el programa ¡De Viernes!, en Telecinco, que durante el tiempo que la ex pareja todavía lo era, los tres pasaron una noche «divertida» y casi de amor en Mallorca. «Cada uno tiene su verdad. Fue una noche divertida entre amigos en la que lo pasamos muy bien. Ella dice que no ha tenido relaciones con más de una persona a la vez, ya sea mujer, hombre o cabra, cada uno que diga lo que considere», comenzó diciendo.

«Muchísimas risas y muchísima complicidad. Yo a ella no la conocía personalmente y bueno lo que dio la noche. Una noche entre amigos, lo que da Mallorca. Una ciudad maravillosa», añadió. Unas palabras que dieron lugar a insinuaciones que dejarían a la modelo en entredicho. Y es que María José Suárez ha negado en reiteradas ocasiones, en las últimas semanas, que su relación con Álvaro Muñoz Escassi fuera una relación abierta, así como que ella hubiera participado en algún encuentro sexual del ex concursante de Supervivientes con otras mujeres.

Martina Benvenutto, en el plató de ¡De Viernes!. (Foto: Gtres)

Sea como fuere, lo cierto es que el testimonio de Martina Benvenutto no parece que vaya a tener consecuencias para ella. Al menos a nivel legal. María José Suárez ha sido captada este lunes, 22 de julio, por las cámaras de Gtres, en las inmediaciones del gimnasio al que acude prácticamente a diario en Sevilla. Preguntada expresamente por las afirmaciones de la última invitada al programa presentador por Beatriz Archidona y Santi Acosta, la modelo se ha mostrado muy tajante: «Estoy muy bien. Vengo al gimnasio y no voy a entrar cada semana a desmentir. No, ya dije en mi entrevista que iban a salir muchas Valerín y yo cada semana una nueva…Yo ya dije lo que tenía que decir y me mantengo», han sido sus palabras.

Valerín, cabe recordar, es la mujer que tuvo relaciones sexuales con Álvaro Muñoz Escassi mientras el jinete todavía mantenía una relación sentimental con María José Suárez. Asimismo, se trata de la misma persona que alertó a la modelo sobre las prácticas y gustos de su pareja a través de un correo electrónico que dio pie a Álvaro a hablar de extorsión por unos vídeos de contenido íntimo.

María José Suárez, en Sevilla. (Foto: Gtres)

Fue hace escasamente un mes cuando María José Suárez confirmó, después de muchos rumores de crisis, de distanciamiento y hasta de infidelidades, que había decidido acabar con su relación con Álvaro Muñoz Escassi. Lo hizo a través de su perfil en Instagram, donde reúne a más de cuatrocientos mil seguidores. «Se acabó, con el fin de evitar especulaciones y noticias falsas y con la misma naturalidad con la que comparto otros aspectos de mi vida con vosotros, os cuento que Álvaro y yo ya no estamos juntos. No ha sido el mejor final para una historia tan bonita, pero como siempre me quedo con los buenos momentos vividos en estos tres años que han sido muchos», expresó.

Entonces, María José Suárez y Álvaro Muñoz Ecassi llevaban más de dos años juntos, si bien ambos se conocían desde hacía mucho más tiempo. De hecho, se conoce que en los tiempos en que la sevillana fue coronada Miss España, en 1996, tuvieron un affaire. Fue en octubre de 2021 cuando la pareja oficializó su romance después de que vieran la luz unas imágenes de los dos muy cómplices y cariñosos. «Es una historia de amor en toda regla. Estamos viviendo el momento y dejándonos llevar», reconoció la modelo.