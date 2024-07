Desde que María José Suárez confirmara, a través de sus redes sociales, su ruptura definitiva con Álvaro Muñoz Escassi después de varias semanas de rumores, son muchas las teorias sobre el verdadero motivo que habría llevado a la pareja a poner punto y final a su relación. Entre ellas, una infidelidad por parte del jinete español a la modelo y presentadora de televisión española con una mujer transexual que habría -y seguiría-, extorsionando al ex concursante de MasterChef Celebrity.

Fue el propio Escassi quien, en su última entrevista en televisión, contó que la mujer en cuestión, que respondería al nombre de Valerine, tuvo un encuentro sexual con él cuando el jinete se encontraba en una etapa de transición con María José Suárez. La cita, según Álvaro, ocurrió sin mayores complicaciones. Sin embargo, la situación se tornó un poco más complicada días después, cuando Valerine le pidió 700 euros argumentando que su padre estaba enfermo en Colombia. Ante la negativa del televisivo, la mujer se puso en contacto con María José para contarle lo ocurrido entre ellos, y le planteó incluso la posibilidad de sentarse en un plató de televisión si no recibía tal cantidad de dinero.

La periodista Letizia Requejo, en ‘TardeAR’. (Foto: Gtres)

«Voy a la comisaría a poner una denuncia porque considero que me están extorsionando. Se identifica a esta persona y ya está, pero yo sé que va a salir porque soy una persona pública. Acepto que se hable de mí, pero la Policía es quien toma el mando, no sé en qué momento está. Me consta que el lunes se ponen en contacto con ella. Le dijo a María José ‘dile a Álvaro que ya le he jodido su pareja y, si no me da 1.500 euros voy a salir en la tele hablando», explicó Escassi.

Una versión de los hechos, sea como fuere, que este lunes, día 8 de julio, ha sido desmentida por la propia Valerine en el programa TardeAR, en Telecinco. La mujer se ha puesto en contacto con Leticia Requejo, colaboradora habitual del programa los mandos de Ana Rosa Quintana, durante la emisión en directo del espacio, negando todo lo ocurrido. Valerine ha asegurado que «se están diciendo muchas mentiras» sobre ella y que estaría dispuesta a comprobarlo, pues dice tener «pruebas de todo, hasta del día que me pagó».