Álvaro Muñoz Escassi está de celebración. El jinete cumple hoy cincuenta años rodeado de sus familiares y amigos más allegados. Especialmente, de su actual pareja sentimental, María José Suárez, y de Anna Barrachina, la hija que Álvaro tuvo hace más de 20 años y que ahora se ha convertido en una prometedora artista. Prueba de ello es la instantánea que, hace escasos minutos, el sevillano ha compartido con sus cerca de sesenta mil seguidores en Instagram con las dos mujeres. «Y lo que yo quiero a ellas dos…Qué bonito estar rodeado de gente tan especial. Gracias», ha escrito.

Escassi está en uno de sus mejores momentos vitales. En lo personal, y pese a los rumores de infidelidad que ciernen constantemente sobre la pareja, Álvaro está feliz junto a la modelo y presentadora de televisión española. De hecho, ambos han manifestado en varias ocasiones sus intenciones de pasar por el altar e, incluso, aumentar la familia. El caballero, cabe recordar, al margen de Anna, tiene un hijo con su mismo nombre fruto de su relación con Lara Dibildos. Por su parte, María José tuvo un hijo, Elías, durante el tiempo que estuvo casada con Jordi Nieto, un acaudalado financiero catalán que, desde 2006, preside Sabertia Capital Partners, con sedes en Cataluña, Panamá y Londres, y otras dos sociedades: Latam Parts SL, cuyo objeto son las actividades de holding, y Alqvemy Special Opportunities SL, dedicada a la intermediación en operaciones de valores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alvaro Escassi (@alvaroescassioficial)

Asimismo, en lo profesional, Álvaro Muñoz Escassi está volcado en su faceta como empresario. El ex concursante de Supervivientes hizo su primera incursión en el mundo de los negocios en el año 2009 con Solalala S.L de la que es administrador único, y que hoy en día se dedica a «la representación, contratación, labores de manager y promoción de artistas ya sean individuales o en grupo y de profesionales del sector audiovisual». Pero lo cierto es que desde entonces, se hizo con hasta seis empresas más. En 2011 dio de alta Los rifles inversiones SL, dedicada a «la explotación de salones de peluquería, belleza, masaje, manicura, pedicura, depilación y trabajos afines»; y a ésta le siguieron El coso de las brasas SL, Alra 2013 SL, Crazy Horse 2.0 Productions SL, en la que por primera vez ahondó en el mundo de la representación, o Ready SL.

Y eso no es todo. Escassi llevaba varios años alejado de la pequeña pantalla. No obstante, su participación en MasterChef Celebrity ha revertido esta situación. El jinete se ha convertido en uno de los máximos protagonistas del concurso de cocina junto a otras personalidades, como Blanca Romero, Jesulín de Ubrique o Toñi Moreno; y el motivo, más allá de sus habilidades culinarias, es la forma en que se ha abierto y ha contado algunos de los aspectos más desconocidos de su vida. Sin ir más lejos, en la emisión de este jueves, Muñoz Escassi relató el grave accidente que sufrió a caballo, por el que tuvo que ser trasladado en helicóptero al hospital. «Un día en un concurso tuve un accidente y me tuvieron que sacar de allí en helicóptero. Y me desperté en el hospital intubado, con muchos huesos rotos y un golpe importante en la cabeza», recordó.