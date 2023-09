Se cumple un año de la infidelidad de Íñigo Onieva a Tamara Falcó

El festival de música Burning Man, que se celebra en Nevada, Estados Unidos, a finales de agosto, se convirtió en el escenario de una firme sentencia para Íñigo Onieva. Lejos de pensar que no se filtrarían los vídeos en los que aparecía besándose con otra mujer que no era Tamara Falcó, finalmente, ocurrió. Lo más llamativo de este giro de guion en su romance con la marquesa de Griñón tuvo lugar en una fecha clave para ambos.

Íñigo Onieva y Tamara Falcó hablando. / Gtres

Tan solo unas horas después de que anunciaron su compromiso a través de sus respectivas redes sociales estalló la bomba que los colocó en el ojo del huracán mediático. «Atrás dejo la perfección mundana por una que para mí tiene mucho más valor: el Amor. Una unión que esperamos bendiga Dios con su luz y que aunque no esté exenta de cruz, está construida sobre la confianza y el afecto que profesamos el uno por el otro (…) Me siento la mujer más afortunada del planeta y el sí que te di te lo repito y te lo dejo por escrito para que no se te olvide jamás», con estas palabras, la diseñadora gritaba a los cuatro vientos que iba a pasar por el altar con el amor de su vida.

Tamara Falcó Íñigo Onieva en una imagen de archivo / Gtres

En un principio, el relaciones públicas negó la monumental, pero con el paso de las horas fue más que evidente su deslealtad. Las piezas no encajaban. Sin embargo, Onieva siguió adelante con su versión. En la que fue su primera reaparición pública tras estallar la polémica aseguró ante las cámaras de los medios de comunicación que «Tamara Falcó y yo nos vamos a casar pese a quien le pese». «Estamos muy contentos con haber tomado esta decisión. Es un paso muy importante pero es una lástima que siempre haya gente que quiera destrozar nuestra relación pero nosotros estamos muy felices», confirmó.

El comunicado de la infidelidad

Sin embargo, su teoría de desmontó e Íñigo Onieva reflexionó, además, las pruebas de su coqueteo con otra mujer eran más que evidentes. A golpe de comunicado se sinceró y pidió perdón tanto a su prometida como a su familia. «En los vídeos difundidos aparezco en una actitud inaceptable, de la cual estoy absolutamente arrepentido y destrozado por ello. Pido disculpas por no haber sido honesto y pido perdón a Tamara y a su familia públicamente», dijo en las primeras líneas de la misiva.

Primeras palabras de Íñigo Onieva tras su ruptura con Tamara Falcó / Gtres

«Estoy completamente enamorado de Tamara y es la mujer de mi vida, por lo que me duele enormemente haberla hecho daño», añadió. Fue entonces el principio del fin. Su historia de amor con la hija de Isabel Preysler había quedado reducida a cenizas. Estuvieron meses separados, pero el ya bautizado como milagro navideño provocó que se dieran una oportunidad a finales de año. Después viajaron al Polo Norte donde empezaron de cero y el 8 de julio de este mismo año se dieron el ‘sí, quiero’, en el palacio de El Rincón, en Aldea del Fresno, a las afueras de Madrid. Un año después este episodio de sus vidas forma ya parte del pasado y está más que enterrado.