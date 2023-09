EXCLUSIVA | Boris Izaguirre da detalles de su reconciliación Tamara Falcó: «He cometido un error»

Después de una exótica luna de miel que ha durado 32 días, Tamara Falcó ha vuelto al trabajo de la mano de Pedro del Hierro. Ha sido la invitada de honor en el desfile que la firma ha organizado en Madrid, en la Mercedes-Benz Fashion Week. Allí ha coincidido con Boris Izaguirre, al que no veía desde que tuvieron su famoso desencuentro. LOOK se ha puesto en contacto con el escritor y haciendo gala de la amabilidad que siempre le ha caracterizado ha dado todos los detalles de la reconciliación. Pero, ¿qué ha pasado hasta llegar aquí?

Tamara Falcó viajó a México para asistir al Congreso Mundial de las Familias. Fue justo después de su ruptura con Íñigo Onieva, así que todas las declaraciones que dio fueron estudiadas al detalle. Una parte de su discurso ofendió a mucha gente y le acusaron de ir en contra de los derechos del colectivo LGTBI. Boris Izaguirre decidió publicar un artículo en mitad de este conflicto y sus palabras no dejaron en buen lugar a la marquesa de Griñón. A partir de ese momento rompieron su amistad y no se han vuelto a ver hasta ahora, que han estado juntos en el desfile de Pedro del Hierro.

Tamara Falcó en el desfile / GTRES

«El desfile muy bien, acabo de llegar», explica Boris cuando le preguntamos por su reencuentro con Tamara. Después ha confirmado que todo ha salido de maravilla y que ambos han guardado las formas «porque no era el momento». El famoso presentador reconoce que le gustaría tener una reunión con la hija de Isabel Preysler. «Me gustaría explicarme y presentar mis disculpas, pero ahora no hemos hablado de ese tema porque no era la situación», responde en exclusiva.

Boris Izaguirre piensa que cometió «un error muy grave»

Boris Izaguirre entiende que Tamara Falcó esté molesta con él. Piensa que las palabras que escribió no fueron acertadas, por eso quiere mantener una conversación con ella y darle explicaciones. «Cometí un error muy grave», comenta al respecto. No obstante, luchará por esta amistad, sobre todo después de ver lo bien que le ha recibido Tamara en el desfile.

El comunicador y la marquesa de Griñón se conocen desde el año 98. «Ella tenía más o menos 20 años, así que yo espero que esta amistad se arregle. A mí me gustaría explicarme», insiste.

Boris, tan respetuoso como de costumbre, ha entendido que no era el momento para mantener ninguna conversación, por eso no ha intentado solucionar el conflicto durante la Mercedes-Benz Fashion Week. «Hoy lo importante era el desfile».

Noticia en ampliación