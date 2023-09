Tamara Falcó habla sin tapujos de su embarazo

El pasado 8 de julio es una fecha que pasará a la historia de la crónica social. La boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva marcó un antes y un después, a pesar de que todavía hay muchos interrogantes por resolver. En su momento se contó que Isabel Preysler tenía un sabor agridulce de este evento, pues había tenido un pequeño encontronazo con su yerno. Íñigo, en un intento de ganarse su confianza, se levantó y leyó un discurso donde se refirió a la Reina de Corazones como Isa. Nadie le había llamado así nunca y Preysler lo consideró una falta de respeto, pues cree que este diminutivo le restó prestigio delante de los 400 invitados.

Tamara Falcó preparó su enlace matrimonial con una gran ilusión, pero poco a poco se dio cuenta de que debía luchar contra demasiados obstáculos. Algunos de sus amigos estaban filtrando detalles y trascendieron datos que formaban parte de la exclusiva que había vendido. La marquesa de Griñón ha ganado cerca de un millón de euros con este negocio y no podía permitir que nada saliera mal. Por eso no le gustó cuando, antes de salir a la venta su entrevista, se empezó a hablar de su futuro embarazo.

Tamara Falcó habla más claro que nunca

Tamara Falcó ha reconocido que le gustaría ser madre. Lo contó todo en su revista de cabecera a cambio de un cheque muy suculento, pero no entendió que el resto de periodistas se adelantasen a la noticia. Incluso se llegó a especular con la posibilidad de que estuviera en tratamiento porque había ganado algo de peso antes de su boda. La hija de Isabel Preysler salió al paso y reconoció que parte de estos rumores eran ciertos, aunque aseguró que no se había sometido a ningún proceso artificial.

«No es verdad que me esté sometiendo a un tratamiento de fertilidad, aunque desde hace varios meses estoy con un método natural que se llama Fertilitas. Me lo comentó una amiga y es un método para medir tu cuerpo y asegurarte de que estás bien. Es natural», reconoció. Más adelante Íñigo Onieva rompió su silencio y admitió que querían ser padres: «Tres es el número perfecto porque si son más se complica la infraestructura a la hora de viajar».

El matrimonio debe esperar un tiempo

Tamara Falcó ha aprendido mucho de su madre y no suele entrar en determinados conflictos para que su imagen no quede dañada. No tuvo más remedio que reconocer que quería ser madre porque los paparazzi habían descubierto sus intenciones, pero lo cierto es que no podrá dar el paso hasta dentro de unos meses. Quiso celebrar su luna de miel con Íñigo Onieva en Sudáfrica y antes de viajar se vacunó contra varias enfermedades para no correr peligro. ¿Cuál es el problema? Que los médicos le han recomendado que espere alrededor de seis meses antes de dar el paso para que su embarazo se desarrolle en la más absoluta normalidad.

El cambio de actitud de Íñigo Onieva

La frase más pronunciada por Íñigo Onieva es: «No te voy a decir nada, ¿me puedes dejar? Te lo pido por favor». Fue el primero en hablar de su futuro hijo e incluso llegó a reconocer que quería formar una familia numerosa, pero ahora ha cambiado de actitud y no quiere tratar más el tema. Por eso, cuando algún reportero se acerca a él para interesarse por el asunto, exige respeto y no da ningún tipo de información. ¿Qué ha pasado para que haya cambiado tanto?