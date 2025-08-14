Alejandra Rubio destapa a Terelu Campos y sentencia: «Tiene la tripa…»

Terelu Campos ha cumplido con una de las tradiciones más esperadas del verano: realizar un posado en bañador y ocupar la portada de su revista de cabecera. Como no podía ser de otra forma, las redes han estallado y son muchos los que acusan a la hija de María Teresa Campos de haber abusado de los retoques fotográficos durante su último reportaje.

Para entender mejor este revuelo es muy interesante conocer la opinión de Alejandra Rubio, quien no ha tenido ningún problema en admitir que su madre había recurrido a ciertos trucos. «Es verdad que en las portadas de este tipo siempre se hace un poco de retoque», ha declarado sin ningún pudor en Vamos a Ver, programa en el que ejerce de colaboradora desde hace unos meses.

Terelu Campos siempre ha presumido de no haber recurrido a la cirugía estética para mejorar su aspecto. Reconoce que, en un momento determinado, se planteó entrar a quirófano para hacerse unos pequeños cambios, pero finalmente no dio el paso porque considera que tiene muy buena genética, que su piel es estupenda y que no le hace falta ponerse en manos de profesionales. Le da miedo. Recuerda que ha tenido que enfrentarse al cáncer en dos ocasiones y considera que no es necesario recurrir al bisturí por una cuestión estética. Respeta profundamente a todos aquellos que no opinan como ella, pero cree que su postura es la más coherente, teniendo en cuenta los baches a los que ha tenido que enfrentarse.

La sentencia de Alejandra Rubio

Alejandra Rubio ha sentenciado el comportamiento de su madre y ha dado una clave que ayuda a comprender mejor todo este revuelo. Según ella, a Terelu se le marcan mucho las costillas porque tiene una forma extraña en el abdomen y esa sería la razón que explica el supuesto uso de Photoshop. Exactamente ha dicho: «Si estás metiendo tripa a más no poder, que lo hace todo el mundo, te salen las costillas. Es verdad que tiene la tripa blanca, pero no sé, yo la veo guapísima. Yo no lo veo exagerado. (…) ¿Sabes lo que pasa? Que igual le han retocado un poco eso (señala la cara de Terelu)».

Antes de continuar, no podemos olvidar que Alejandra y Terelu han protagonizado ciertos desencuentros en los últimos tiempos. Esto quiere decir que la joven no tiene ningún problema en ser sincera y en opinar sobre su progenitora desde la más absoluta objetividad, de ahí que hubiese tanta gente deseando escuchar sus declaraciones.

Así ha reaccionado Terelu Campos

Después de todo lo que hemos contado antes, Terelu Campos ha querido dar la cara y responder a las críticas que ha recibido su último posado, cuya portada ha generado opiniones divididas. En su intervención en Fiesta, reconoció que las imágenes habían pasado por un proceso de retoque, aunque insistió en que se trató únicamente de ajustes muy leves. Explicó que, al regresar de su paso por Supervivientes, presentaba un tono de piel desigual, con brazos y piernas bronceados, pero con el abdomen mucho más claro. Por ello, le pidió al fotógrafo Pedro que evitara mostrar esa zona sin corregir, ya que, pese a los productos autobronceadores que utilizó, no logró igualar el color.

La comunicadora detalló que su objetivo era que las fotos transmitieran una imagen natural, pero con ciertos retoques para corregir pequeñas imperfecciones que no le agradaban. Según relató, solicitó la eliminación de arrugas en los brazos y en la zona del vientre, algo que, según ella, no cambia su aspecto real, sino que suaviza detalles que le incomodan. Terelu defendió que este tipo de ajustes son habituales en sesiones profesionales y que, en su caso, no se recurrió a transformaciones drásticas que alteraran su identidad visual. Además, quiso dejar claro que no siente la necesidad de ocultar su físico, pero sí de mostrarlo de la forma más favorecedora posible.

Uno de los puntos en los que más insistió fue en que su rostro no recibió ningún tipo de retoque. «Yo no tengo arrugas, he heredado la buena genética de mi madre», afirmó, reivindicando con orgullo que su piel se mantiene en buen estado de manera natural. Terelu recalcó que nunca ha recurrido al bótox ni a tratamientos estéticos invasivos, asegurando que, a sus años, conservar el cutis libre de arrugas tiene un mérito especial. Como decimos, tiene miedo de entrar en un quirófano por algo que es prescindible. Ahora, piensa, no necesita ningún cambio.

En medio de todo esto, la colaboradora Belén Rodríguez, ex amiga de las Campos, confesó que, al ver la portada por primera vez, no reconoció a Terelu. Un comentario que la presentadora no dejó pasar, respondiendo con firmeza que no necesita grandes cambios para verse bien. Insistió en que la esencia de las imágenes sigue siendo fiel a la realidad y que, más allá de pequeños ajustes de iluminación y textura, no hubo un trabajo digital que transformara su físico. Con estas declaraciones, Terelu buscó zanjar la polémica y recordar que, en un mundo tan expuesto como el suyo, los retoques fotográficos son una herramienta más, pero no un sustituto de la imagen auténtica.