Alejandra Rubio estalla ante los nuevos rumores familiares: «Siempre soy la mala de la película»

No es ningún secreto que la familia Campos, de forma constante, está inmersa en numerosos conflictos y distanciamientos. Hace tan solo unas semanas, Carmen Borrego fue protagonista de la revista Lecturas, en cuya entrevista habló largo y tendido sobre diversas cuestiones que tienen estrecha relación con Alejandra Rubio. Esto desató un constante cruce de acusaciones entre tía y sobrina, que han acabado con la hija de Terelu Campos estallando como nunca. Recordemos que, hace tan solo unos días, la madre del pequeño Carlo dejó claro que, por el momento, no tenía pensado ser protagonista de ningún tipo de publicación, y mucho menos para afirmar que «a Carmen Borrego le sobra todo el mundo». Algo que, recordemos, la hija de María Teresa Campos sí dijo de Alejandra Rubio en la mencionada revista. Un comentario que no ha sentado nada bien a la hermana de Terelu Campos, y así lo hizo saber en el Club Social del programa Vamos a ver.

«Ella también dice lo que quiere de mí. Aquí hablamos todos de todos», espetó la madre de José María Almoguera. Todo ello mientras se analizaba el cada vez más inexistente vínculo entre Alejandra Rubio y su primo. De hecho, los hijos de ambos todavía no se conocen y todo puede deberse a las reticencias de la hija de Terelu Campos a que ese encuentro se haga público y se comenten todos los detalles en un plató de televisión. De esta manera, el pasado lunes 11 de agosto, en la nueva entrega de Vamos a ver, la propia Alejandra Rubio ha querido sincerarse sobre lo que siente respecto a este asunto: «No voy a entrar, de verdad». Y añadió: «Tengo la sensación de que no me puedo fiar de nadie», explicó. Aprovechando su participación en el programa como colaboradora, la nieta de María Teresa Campos quiso algo claro: «No me apetece un tema que tenga que ver con mi hijo».

De hecho, la joven ha dado un toque de atención a Marta López al recordar que alguien de su entorno fue quien le comunicó el sexo del bebé que estaba esperando antes de que ella hiciese pública la noticia. Al fin y al cabo, se trataba de un dato que pertenecía a la intimidad de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia.

«Es a mí lo que me preocupa», comentó la hija de Terelu Campos. Acto seguido, aprovechó para hacer hincapié en que se lleva bien con su primo José María Almoguera, aunque no tengan una relación tan cercana. «Al final siempre soy yo la mala de la película. Todo se está haciendo una bola enorme», expresó, tratando de quitar hierro al asunto.

Sea como sea, es evidente que este tipo de cruce de acusaciones no va a cesar. Rara vez coinciden tía y sobrina en Vamos a ver por lo que, para responderse, deben hacerlo de esta forma. Aun así, Alejandra parece estar agotada de los constantes desencuentros con su tía, ya que no es muy dada a tratar temas personales frente a cámaras de televisión.