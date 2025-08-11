Carmen Borrego pierde los papeles con un compañero de ‘Vamos a ver’: «Eres insoportable»

No es ningún secreto que Carmen Borrego, en los últimos días, ha protagonizado diversos encontronazos con algunos de sus compañeros. Un claro ejemplo lo encontramos en lo ocurrido en TardeAR, cuando quiso cumplir (a medias) el reto que le había propuesto la audiencia: ponerse el bikini que su hermana Terelu Campos había lucido en la portada de la revista Lecturas. Lo hizo, pero se lo colocó sobre su ropa. Algo por lo que diversos compañeros llegaron a tacharla de ‘estafadora’: «Que os den». Lejos de que todo quede ahí, la hija de María Teresa Campos ha acabado estallando contra Pepe del Real, uno de sus compañeros en el programa Vamos a ver. Todo comenzó cuando el colaborador hizo un comentario sobre José María Almoguera, lo que provocó que creciese la tensión en plató. Tanto es así que Adriana Dorronsoro, como presentadora del Club Social en esta etapa veraniega, se vio obligada a intervenir.

En Vamos a ver, decidieron pronunciarse sobre el distanciamiento que existe entre Alejandra Rubio y José María Almoguera. Según el programa, el nieto de María Teresa Campos todavía no conoce al pequeño Carlo, hijo de su prima. Fue entonces cuando Carmen Borrego quiso pronunciarse al respecto: «La relación entre los primos siempre ha sido buenísima. José ha protegido mucho a Alejandra porque es el primo mayor». Además, aprovechó para lanzar un mensaje a su sobrina: «José no quiere verte para venderlo. No me gusta que no te fíes de él, porque José no haría eso jamás. José nunca ha expuesto a su hijo y menos aún va a exponer al hijo de su prima». En ese momento, Pepe del Real quiso dar su opinión: «Entiendo que Alejandra Rubio pueda dudar, porque tu hijo también dudó de ti y hubo cosas que no te contó ni siquiera cuando nació tu nieto».

La hermana de Terelu Campos se mostró indignada por el gesto de su compañero: «Me parece de una maldad que saques este tema que no me voy a molestar ni en contestarte». Y añadió: «Hacer el mal por hacer el mal y sacar esto ahora, cuando no hay ningún problema, me parece absolutamente innecesario».

Pepe del Real quiso ir mucho más allá: «Alejandra no es un bicho raro, porque un día José María también sospechaba de su madre y no le dijo dónde iba a dar a luz». En ese preciso instante, Carmen intentó responder, pero, al ver que no le dejaba hacerlo, acabó estallando: «¿Te callas un poquito? ¡Porque eres insoportable! ¡Insoportable!», exclamó.

Pero no todo quedó ahí, puesto que la colaboradora de Vamos a ver aprovechó para decir a su compañero lo que pensaba de él y sobre cómo estaba actuando: «Tienes que ir sacando siempre la caca, porque te encanta, pero yo no. A la caca no voy a contestar porque cuando dices eso me haces daño. Eso está más que superado y no me voy a remitir nunca más a eso. Estoy harta».