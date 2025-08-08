Carmen Borrego planta cara a sus compañeros de ‘TardeAR’: «Que os den»

Carmen Borrego no está pasando por unas semanas fáciles, sobre todo desde su última portada hasta la fecha en la revista Lecturas en la que habló, sobre todo, de su sobrina Alejandra Rubio. Unas declaraciones que no pasaron desapercibidas, debido a la dureza en sus palabras. Tiempo después, su hermana Terelu Campos posó en bikini en la misma revista. En este caso, habló sobre cuestiones personales sin incidir en nada que tuviese que ver con su familia. Sea como sea, estamos ante dos de las portadas que más han dado de qué hablar en las últimas semanas. Así pues, los compañeros de TardeAR no dudaron un solo segundo en lanzar una encuesta de lo más peculiar. ¿En qué consistió? En que el público decidiese si querían ver a su compañera Carmen Borrego con el mismo traje de baño que quiso llevar su hermana en la mencionada portada. ¡Un reto verdaderamente impactante!

Como suele ocurrir cuando hacen este tipo de encuestas, los espectadores de TardeAR votaron de forma favorable para que la tertuliana se enfrentase a ese reto. Una situación que, como era de esperar, no gustó en absoluto a la madre de José María Almoguera. Al ser consciente de que se negaba en rotundo a ponerse el bikini que lució su hermana, Verónica Dulanto quiso hacer una pregunta muy concreta a su compañera: «Sabes que las promesas hay que cumplirlas, ¿no?». Fue entonces cuando la hija de María Teresa Campos quiso aclarar que ella siempre cumple, pero no cuando se trata de una encuesta que se ha hecho sin contar con su consentimiento. El programa siguió su curso, y fue entonces cuando al final del mismo los espectadores fueron testigos de cómo Carmen Borrego quiso jugársela a sus compañeros. ¿De qué forma? Llevando el bikini en cuestión, pero puesto encima de la ropa.

Como era de esperar, los compañeros de TardeAR no tardaron en quejarse tras el gesto de su compañera, puesto que no era, ni mucho menos, lo que esperaban ver. «Es verdad que no has faltado a la verdad, pero tengo que decirte que lo que has hecho… Me parece una estafa para los espectadores», aseguró la presentadora.

«¡Póntelo tú, mona!», alcanzó a decir la tía de Alejandra Rubio. Acto seguido, explicó que no quiso aparecer únicamente con la prenda de baño: «Lo he hecho. Le he pedido al compañero que me grabara, porque ahora hay aire acondicionado en el plató, hacía frío y no me quería enfriar». Fue entonces cuando una compañera soltó lo siguiente: «¡Encima te lo has puesto fatal!», lo que provocó que Carmen Borrego estallase: «Encima que me lo pongo… Anda y que os den. ¡Me voy!».

Fue entonces cuando Dulanto tiró de rapidez para tratar de impedir que su compañera abandonase el plató de forma tan abrupta: «¡Carmen, Carmen!». Ella respondió con total contundencia: «No, no. Encima que me lo pongo, que me lo compráis siete tallas más que el mío, que mira cómo me queda…», aseguró