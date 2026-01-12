Ni Leganés ni Parla: el pueblo de Madrid donde es más barato comprarse una casa

Cuando se habla del precio de la vivienda en Madrid, son muchos los que tienen la sensación de que cada año se hace un poco más difícil comprar algo sin hipotecarse durante media vida. Da igual si es en el centro o a las afueras, porque la presión del mercado ya no entiende de barrios. Por eso sorprende tanto descubrir que, a poco más de una hora de la capital, hay un municipio que parece jugar en otra liga, ya que se trata del pueblo de Madrid dónde es más barato comprarse una casa.

En un momento en el que todo sube y el acceso a una casa parece estar reservado para unos pocos, hay un lugar donde el metro cuadrado no alcanza ni los mil euros. Suena casi imposible en la Comunidad de Madrid, pero lo cierto es que existe aunque esté fuera de los circuitos habituales de búsqueda. Un pueblo pequeño, discreto, que ya en otras ocasiones había aparecido en los rankings, aunque muchos aún lo pasen por alto. Ese municipio es Cadalso de los Vidrios. Y su posición no es fruto de un golpe de suerte, sino de una dinámica que se repite desde hace tiempo: tiene poca demanda, una vida tranquila y un mercado que nunca llegó a tensionarse como en el área metropolitana. Así, y mientras casi todo sube alrededor, Cadalso permanece estable, como si la burbuja no le tuviera demasiado interés.

El municipio más barato de Madrid para comprar vivienda

Los datos de Idealista al cerrar 2025 son claros: 999 euros por metro cuadrado. Ese es el precio medio para comprar casa en Cadalso de los Vidrios. Una cifra que, además de situarlo muy por debajo de la media regional, supone pagar un 78 por ciento menos que en el conjunto de la Comunidad de Madrid.

Cadalso es un municipio de unos 3.300 habitantes que tiene calles tranquilas, viviendas unifamiliares, un casco urbano que conserva mucho del carácter tradicional y una vida que avanza sin las prisas que suelen darse en la capital. Esta combinación explica por qué la vivienda nunca se ha disparado aquí. La demanda no es alta, el perfil del comprador suele ser local y la distancia respecto a Madrid frena a quienes buscan vivir cerca del trabajo.

Mientras tanto, en municipios como Parla, Leganés o Fuenlabrada, el metro cuadrado supera por mucho los 2.000 e incluso los 3.000 euros en algunas zonas. La diferencia es tan grande que cuesta pensar que estos lugares pertenezcan a la misma comunidad autónoma.

Los municipios más baratos de España para comprar vivienda

Fuera de Madrid, la situación cambia aún más. El municipio con la vivienda más barata de España es Almadén (Ciudad Real), con un precio medio de 335 euros/m². Después, la lista sigue con valores que parecen de otra época:

Leiro (Ourense): 478 €/m²

Miajadas (Cáceres): 487 €/m²

Villanueva del Arzobispo (Jaén): 490 €/m²

Abarán (Murcia): 523 €/m²

Ayora (Valencia): 570 €/m²

Villablino (León): 580 €/m²

Campoo de Enmedio: 655 €/m²

Tineo (Asturias): 668 €/m²

Caspe (Zaragoza): 720 €/m²

La tendencia es la misma ya que se trata de municipios pequeños, envejecidos, con empleo escaso y donde la demanda de vivienda no presiona lo suficiente como para empujar precios al alza. Lugares donde la vivienda es asequible, aunque la falta de oportunidades frena el crecimiento del mercado.

Cadalso frente al resto de Madrid

En Cadalso, el precio no es el problema pero si tal vez la distancia y la movilidad. Lo es que la actividad económica se concentra casi por completo en Madrid y su corona metropolitana. Ese desequilibrio hace que, aunque existan viviendas asequibles, la mayoría de gente joven ni se plantee comprar allí. No porque no quieran, sino porque su vida está en otro sitio.

Mientras tanto, la capital afronta tensiones que ya no sorprenden: alquiler turístico que reduce la oferta, propietarios que optan por arrendamientos de corta estancia porque resultan más rentables, obra nueva insuficiente y una vivienda pública que no cubre la demanda real. Todo ello convive con un aumento sostenido de población que añade más presión.

Cadalso, en este escenario, actúa casi como un recordatorio de que el problema no es que la vivienda barata no exista, sino que no suele aparecer en los lugares donde se concentra la vida laboral y social.

¿Pueden las ayudas cambiar esta realidad?

La Comunidad de Madrid ha intentado abrir puertas con programas como Mi Primera Vivienda, que facilita hipotecas de hasta el cien por cien para jóvenes, y el Ayuntamiento ha puesto en marcha proyectos para sumar 2.500 viviendas de alquiler asequible. Son medidas que ayudan, pero que no alteran la raíz del problema, con un precio base que sigue siendo demasiado alto en los lugares donde la gente quiere (o necesita) vivir.

Madrid seguirá siendo una de las ciudades más tensas del país en materia de vivienda. Y Cadalso de los Vidrios está ahí, aunque como una excepción que explica por qué tantos madrileños sienten que la compra está cada vez más lejos, incluso teniendo ofertas que parecen hechas a medida en el mapa autonómico.