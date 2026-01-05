Los pisos alcanzan precios máximos históricos. El precio de la vivienda usada en España registró a finales de 2025 una subida del 16,2% interanual, lo que supone el mayor incremento desde la burbuja inmobiliaria. El repunte récord deja el metro cuadrado en 2.639 euros, según informa Idealista.

Esta subida de los últimos tres meses fue aún superior a la registrada en el tercer trimestre del año, cuando el precio de la vivienda creció un 15,3%. Atendiendo a la variación trimestral, los precios se han incrementado un 4,8% en los últimos tres meses respecto al tercer trimestre.

El portavoz de Idealista, Francisco Iñareta, ha señalado como principal causa del problema la «infraproducción de vivienda», destacando que se deben «volver a ver grúas en el paisaje urbano de muchas ciudades».

El Banco de España cifra este déficit en 700.000 viviendas, pero, según Iñareta, «la brecha sigue abierta», pues se crean casi el doble de hogares que de nuevas viviendas, por lo que anima a la activación de mecanismos como la Ley del Suelo que aceleraren la creación de nuevas viviendas, «asequibles» y adaptadas a «las nuevas necesidades».

Murcia, a la cabeza de la subida

Durante los últimos 12 meses, los precios se han incrementado en todas las comunidades autónomas, con la mayor subida en la Región de Murcia -donde las expectativas de los propietarios se han incrementado un 23,6%-, seguida de la Comunidad de Madrid (21%), Andalucía (18,9%), Cantabria (18,6%), Comunitat Valenciana (17,3%), Asturias (16%), Euskadi (11,2%), Cataluña (11,1%) y Canarias (10,7%).

La menor subida se registró en Navarra, con un 2,4% interanual, seguida por Galicia (4,9%), Extremadura (5%), Castilla y León (6,5%), Aragón (7,5%), La Rioja (8,1%), Castilla-La Mancha (8,8%) y Baleares (9,6%).

Baleares sigue posicionada como la autonomía más cara, con 5.160 euros por metro cuadrado, el precio más alto desde que la inmobiliaria tiene registros; seguida de Madrid (4.562 euros por metro cuadrado), Euskadi (3.421 euros) y Canarias (3.150 euros), mientras que en el lado opuesto se encuentran Extremadura (1.035 euros), Castilla-La Mancha (1.041 euros) y Castilla y León (1.296 euros por metro cuadrado).