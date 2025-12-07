La crisis de la vivienda no afecta a todos por igual, pero sí aboca a las prisas a ricos y pobres. La escasez de inmuebles disponibles también afecta a aquellos que acumulan grandes fortunas y viajan en jet privado. Tanto es así que, según aseguran fuentes del sector inmobiliario, las grandes fortunas de México están cruzando el charco en busca de una segunda residencia de lujo en Madrid y llegan a cerrar operaciones multimillonarias de compra «en cuestión de 24 horas».

«Desde la pandemia nosotros hemos hecho operaciones con salvadoreños, con panameños, con peruanos, pero los que más vienen son colombianos y por encima de todo mexicanos, de zonas como Polanco», detallan desde la inmobiliaria de lujo DIZA Consultores a OKDIARIO. Son tantos los ciudadanos de México o con raíces mexicanas que están comprando en los barrios más exclusivos de la capital que para muchos ya se asemeja a lo que sucedió en Miami con los cubanos y su Little Avana: «Madrid ya es Little Polanco».

Las agencias de lujo «están haciendo ventas de pisos de tres y cuatro millones en un día», porque el cliente tiene el producto que quiere muy claro. «Es alguien que lleva meses peinando Madrid, tiene claro cuánto dinero invertir y cómo lo quiere invertir. Surge la oportunidad, un ático impresionante o una casa en la calle soñada y no se lo piensa mucho porque tiene la decisión muy madurada. Además, las viviendas en este nivel también vuelan», aclaran.

De Milla de Oro a ‘Little Polanco’

De todo el mapa de la ciudad hay un hay «un eje favorito» para los millonarios que vienen desde Latinoamérica: Jerónimos-Recoletos-Prado-Jorge Juan. «Todos quieren vivir ahí, pero en esas zonas cada vez más hay menos producto y a veces optan por alejarse hasta Lagasca 99, sólo un poco más arriba», matizan.

Desde DIZA destacan además que se trata de personas con un perfil muy concreto que compra en Madrid como segunda residencia porque tiene una conexión muy fácil con el resto de Europa: «Viajan a Londres, a Roma, a Zurich y desde Madrid todo les pilla cerca. Además el vuelo México a Madrid son ocho o nueve horas. Cogen directos en clase business o vuelan en sus aviones privados», aseguran.

Los expertos del sector inmobiliario consideran que el hecho de que Madrid incorpore eventos como la NFL o la Fórmula 1 pone a la ciudad en un foco internacional «muy evidente»: «Hay un detalle súper importante que a la gente le cuesta entender aún y es que Madrid para ellos sigue siendo baratísima (…) Compara cómo está el metro cuadrado en Mónaco, por ejemplo. Es que el perfil que está viniendo a Madrid desde 2020 es muy sofisticado y, salvo de manera residual, Madrid no lo tenía integrado en su vida de lujo, su nivel para el resto de las personas es casi de ciencia ficción».

Se trata, según los expertos, de un perfil de comprador que tiene «muchísima» liquidez, que viaja con sus abogados y, además, suele contratar «otro abogado local» para que le asesore. Eso sí, todos tienen claras las características con las que debe contar su vivienda soñada: «Quieren que tenga techos altos, entre tres y cuatro dormitorios, balcones siempre a la calle, si es posible con una separada de lavandería, office y que esté cerca de la calle Serrano, Villalar, Montalbán… Toda la milla de oro», detallan a este medio.

Multimillonarios y a ‘tocateja’

Están conquistando el eje de Jerónimos y Recoletos, viajan en aviones privados y hacen negocios en Mónaco… ¿Quiénes son estos multimillonarios? ¿A qué se dedican? Respondiendo a las cuestiones de OKDIARIO, desde DIZA apuntan que hay empresarios de todo tipo, pero destacan algunos de los que más les impresionaron por su capacidad económica: «Uno de ellos era como el Juan Roig de Mercadona pero de Latinoamérica, otros que habían hecho grandes fortunas con la hostelería, la manufactura, con marcas de alcohol y alguno con productos tecnológicos muy conocidos», confiesan.

En este sentido, destacan que pese a que más de el 50% de los inversores extranjeros que ponen el ojo en Madrid son latinoamericanos, han percibido que los millonarios Estados Unidos cada vez están teniendo más fuerza: «Estos son más famosos y vienen sobre todo de la Costa Atlántica, sobre todo de Florida, Nueva York o Boston. Y notamos que gran parte de ellos tiene raíces latinas», apuntan.

Además de sus raíces, también tienen en común la manera en la que compran viviendas de tres, cuatro y cinco millones de euros en las zonas más lujosas de la capital española y es que todos ellos suelen financiar muy poco. De hecho, prefieren comprar las lujosas viviendas al contado para acelerar los procesos.

«A veces sí financian pero porque, aunque tengan liquidez, el tipo de interés aquí en España es muy barato para ellos. Los clientes mexicanos nos dicen que en un banco de México hablaríamos del seis o el 7%… Financiar aquí a dos es dinero regalado para ellos. Consiguen financiar el 50% de la propiedad a un 2% y mientras sacan lo mejor de otra inversión que tienen en México. Un negocio redondo», explican los expertos de DIZA Consultores.

‘Fichan’ futuras casas por redes sociales

Desde la inmobiliaria de lujo apuntan que la mayoría de las veces impactan a los potenciales compradores a través de las redes sociales, algo que le cuesta creer a la gente externa al sector. «Nosotros lo vemos muy lógico porque se trata de gente que vive a caballo entre Mónaco, Londres, Madrid y Miami, porque tienen empresas, inversiones, tienen su avión y chófer privado… Viajan constantemente y tienen muchísimo tiempo muerto. La dopamina es igual para pobres y ricos y a ellos resulta mucho más fácil impactarlos por RR.SS».

Sin ir más lejos, señalan que «han sido muchos los casos de éxito» concretos sobre viviendas de «seis, siete y ocho millones de euros» a los que se ha llegado a través de alguna red social «con una acción clásica de marketing o con una simple videollamada». Tan solo una call para gastar varios millones y tener por fin un piso de ensueño en Little Polanco (Madrid).