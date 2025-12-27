La tarifa de último recurso (TUR) de gas natural individual sin impuestos bajará a partir del próximo jueves, 1 de enero de 2026, una media del 8,7% con relación al precio establecido el pasado 1 de octubre, principalmente por el menor coste de la materia prima, a pesar de que incorpora el gas estacional de la fórmula de revisión, como sucede todos los inviernos, mientras que la TUR vecinal se abaratará entre un 5,7% y un 8,7%, según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica.

Esta rebaja supone un alivio tras la fuerte subida de esta tarifa aprobada en septiembre. El coste de la materia prima en esta revisión de enero depende del coste del gas de base y del gas estacional, que se incorpora en los meses de invierno.

El coste del gas de base (20,2 euros/MWh) se reduce un 1,7% por la bajada de la cotización del Brent (-2,9%) y a pesar de la depreciación del euro frente al dólar (-0,4%). El coste del gas estacional (27,27 euros/MWh) también es más bajo con relación a la tarifa vigente (-18%) por el descenso de la cotización de los futuros del gas natural.

En concreto, para un cliente medio de la TUR1 -cocina y agua caliente sanitaria-, la nueva revisión supone una bajada del 3,7% en su factura anual con impuestos, mientras que para uno de la TUR2 -cocina, agua caliente sanitaria y calefacción- supondrá un descenso del 4,3% y para uno de la TUR3 -pymes-, una caída del 4,8%.

En el caso de la TUR vecinal, el artículo 2 del Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, creó una nueva tarifa de último recurso de gas natural, aplicable temporalmente a las comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades de propietarios y a las empresas de servicios energéticos que les presten servicio. Mediante el Real Decreto-ley 4/2024, de 25 de junio, se amplió su aplicación de manera indefinida.

TUR vecinal

Para estos consumidores, a partir del 1 de enero, el término variable de la TUR vecinal se reducirá entre un 5,7% y un 8,3%. En concreto, para la TUR 4 el descenso será del 5,7%; para la TUR 5 del 5,7%; para la TUR 6 del 7,1%; para la TUR 7 del 8%; para la TUR 8 del 8,1%; para la TUR 9 del 8,1%; para la TUR 10 del 8,2% y para la TUR 11 del 8,3%.

La TUR de gas natural es una tarifa regulada a la que puede acogerse cualquier consumidor conectado a redes de gas natural de presión inferior o igual a 4 bar y cuyo consumo anual sea inferior o igual a 50.000 kilovatios hora (kWh). Mediante el Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, se amplió su aplicación a las comunidades de propietarios y empresas de servicios energéticos que les presten servicio.

La tarifa regulada de gas natural se revisa trimestralmente el primer día de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, produciéndose su actualización siempre que el coste de la materia prima incluido en la tarifa experimente una variación al alza o a la baja superior al 2% respecto al valor empleado en la tarifa en vigor o, en cualquier caso, cuando entren en vigor nuevos peajes o cánones. Su valor se hace público en el BOE.