Miguel Adrover, el creador que subió a los cielos de la moda, se retiró radicalmente y no negoció su talento

Tras su presentación en la pasada edición del Atlàntida Mallorca Film Fest, donde ganó el premio del público, y clausurar la sección Made in Spain del Festival de San Sebastián, el documental The Designer is Dead, basado en la trayectoria del visionario e innovador diseñador mallorquín Miguel Adrover, tendrá su estreno en cines el próximo 10 de abril.

A través de materiales de archivo inéditos, testimonios clave y sus icónicos desfiles, el documental es un retrato íntimo de un creador que conquistó Nueva York, Miguel Adrover desafió las reglas del sistema de la moda y eligió la coherencia antes que la complacencia. Un relato sobre el precio del éxito, la fragilidad de la fama, la identidad y la integridad moral y creativa en una industria voraz.

Célebre por sus innovadoras contribuciones al multiculturalismo, la sostenibilidad y la expresión social y política, Miguel Adrover fue considerado en su momento el futuro de la moda. Sin embargo, tan sólo unos años después de su meteórico ascenso, Miguel Adrover cayó en el olvido y se retiró a un pequeño pueblo de la isla de Mallorca, donde buscó nueva inspiración.

Este documental explora su última década basada en años de introspección y exploración creativa a través de la ropa, los maniquíes y la fotografía, a la vez que rememora su excéntrico e influyente pasado. Incluye testimonios de Jennifer Hoffman, colaboradora cercana de Miguel Adrover, y de Robin Givhan, crítico de moda ganador del premio Pulitzer.

Dirigido por Gonzalo Hergueta y producido por Little Spain, responsable de proyectos audiovisuales que han redefinido el diálogo entre música, cine y cultura contemporánea como Esta ambición desmedida o La guitarra flamenca de Yeray Cortés (ganadora del Goya a Mejor documental y Mejor canción). La productora fue fundada de forma colectiva por Antón Álvarez (C. Tangana), Santos Bacana, Cris Trenas y Rogelio Gonzalez. El proyecto es un Filmin Original.

Más que una historia de la moda

The Designer is Dead no es sólo una historia sobre moda, es una historia sobre libertad creativa, sobre lo que ocurre cuando el talento decide no negociar.



A finales de los años 90, la irrupción de Miguel Adrover fue tan inesperada como imparable. De Mallorca a la élite neoyorquina, fue aclamado por figuras como la mítica jefa de redacción de Vogue, Anna Wintour, y reconocido con el prestigioso CFDA Fashion Awards. Su visión radical, política y profundamente contemporánea lo convirtió en uno de los diseñadores más influyentes de su generación. Pero cuando decidió tensar los límites del propio sistema con su controvertido desfile Utopia, todo cambió.