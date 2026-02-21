Dios lo ve es un documental sobre Oscar Tusquets (Barcelona, 1941), arquitecto, pintor, diseñador y escritor. A lo largo de la cinta, dirigida por Àlex Guimerà y Guillem Ventura (Hic&Nunc Filmworks), se construye un retrato cercano del creador barcelonés, pensado tanto para quienes ya conocen su trayectoria como para quienes se acercan a ella por primera vez.

Este viaje audiovisual al universo general de Oscar Tusquets –que quiere un funeral gamberro, como es lógico– es íntimo en todos los sentidos, desde lo estético hasta lo emocional. El documental refleja, además, uno de los rasgos más esenciales de su personalidad: su amor por la conversación y por el intercambio de ideas con sus amigos.

Y es que Oscar Tusquets es, ante todo, un gran amiguero. En ese sentido, el documental funciona casi como un cuaderno de viajes: páginas que se van escribiendo a medida que el arquitecto catalán visita a personas queridas, con las que entabla diálogo. Amigos como Miquel Barceló, Julia de Castro, Lluís Clotet, Mario Vargas Llosa –en mi opinión, el menos interesante– o Antonio López, siempre acompañado por Eva Blanch, su mujer y una excelente fotógrafa.

En estos paliques amistosos desfilan todo tipo de personas, más jóvenes o más veteranas, pero todas igualmente interesantes; y estas frases sacadas de Dios lo ve así lo demuestran.

1.- «Parezco un viejo cascarrabias, lo sé. Cuando se tiene un defecto, lo peor es ignorarlo». (Oscar Tusquets).

2.- «Tengo una absoluta incapacidad para la especialización». (O. Tusquets).

3.- «Cuando viajo, que lo hago menos que tú porque me da una pereza de cojones, no me pongo calzoncillos porque parto de la base de que me darán por el culo desde el primer momento». (Lluís Clotet, arquitecto).

4.- «Has vivido cómo ha cambiado el ejercicio de la profesión de la arquitectura. Ahora necesitas tener un despacho que funcione y, sobre todo, dedicarte a las relaciones públicas». (L. Clotet).

5.- «A mí me gustan las fotos de espaldas. Tienen una unidad visual muy chula». (Eva Blanch, fotógrafa).

6.- «Creo que el concepto de amor ha cambiado muy poco. En los años 60, acostarse con las novias de tus amigos era lo que había que hacer. Esa era una época en Barcelona apasionante, una época en la que participé». (O. Tusquets).

7.- «Eres confiado, Oscar. Vas confiado, como una persona a la que la vida no la ha arreado, no la ha humillado. ¿O te ha humillado la vida?». (Antonio López, pintor).

8.- «El museo que han hecho de la Acrópolis es espantoso. Es casi peor que el Reina Sofía. Es horrible». (Miquel Barceló, pintor).

9.- «¿En la silla? No, no, no me puedo sentar porque no llevo bragas. Sería imposible». (Julia de Castro, actriz).

10.- «Yo soy partidario de que venga (a su fiesta de 80 cumpleaños en la era Covid) mucha gente. Sí, es ilegal, Eva, es ilegal. Me encanta ser ilegal. ¡¡Me encanta ser ilegal!! (O. Tusquets).

11.- «Aquí (en Madrid) pasó la Movida y en Barcelona pasó, en tu generación, un grupo de personas brillantísimas que hicieron cine, arquitectura, pensamiento, etc. Y eso, eso no ha ocurrido aquí de la misma manera». (A. López).

12.- «La nevera se ha convertido en un Antoñito López». (O. Tusquets).



Oscar Tusquets en un momento del documental.



Salvador Dalí y Oscar Tusquets. @ Cortesía Hic&Nunc Filmworks



13.- «Gaudí es de una modernidad absolutamente desconcertante. Fui uno de los culpables de un Manifiesto en 1968, que firmó todo Dios, desde Alvar Aalto hasta Le Corbusier, contra la continuación de las obras en la Sagrada Familia. Soldevila, un arquitecto absolutamente moderno, me dijo que me estaba equivocando, que era una obra maravillosa y la más importante del s. XX, y que estaba mal informado. Y, bueno, cuando entré en el interior… cambié de idea completamente. El espacio y la luz son impresionantes». (O. Tusquets).

14.- «Cuando trabajas con una fotografía, estás completamente tranquilo, sabes que siempre la vas a tener ahí, y cuando trabajas del natural… eso no lo puedes saber nunca. Eso te hace trabajar de otra forma. Si te inicias con todo lo que te ofrece la realidad, la fotografía es una miseria. (A. López).

15.- «Cuando hice ese dibujo tenía 40 años y aquella es una pintura de Madrid. Veo cómo están hechos, con qué devoción, como si el tiempo fuera eterno, como si no fuera transcurriendo. Yo ahora no tengo esa sensación, con 86 años soy otra persona. Antes no tenía sentido del tiempo». (A. López).

16.- «Lo que dices de figuración y abstracto, me toca los huevos. Yo no diferencio entre arte abstracto y figurativo». (Miquel Barceló).

17.- «Tú (a Miquel Barceló) cuando te vuelves abstracto eres menos interesante». (O. Tusquets)

18.- «Picasso dice: ‘El plagio es lícito si está seguido de asesinato’». (O. Tusquets).

19.- «En el arte todo es plagio. Lo que pasa es que, si es suficientemente bueno, se acepta. Los griegos ya habían hecho todo». (M. Barceló)

20.- «Nunca dirán de ti que está bien, pero no es muy original; sino que dirán: ‘Es un Barceló’». (O. Tusquets).

21.- «Dalí debería estar enterrado con Gala, en la tumba que tenía preparada. No tiene sentido que esté enterrado en el Museo. Enterrar a Dalí junto a los lavabos…». (O. Tusquets).

22.- «Oscar es el último gran testigo para entender a Dalí». Albert Serra, cineasta.

23.- «Oscar se mueve mucho por admiración. Si no admira a alguien… Que sea guapa, que sea mujer, y si además tiene talento, entonces ya es la bomba». (E. Blanch).

24.- «Esta fiesta (de su 80 cumpleaños) es un ensayo general de la fiesta que tenéis que dar cuando yo ya no esté entre vosotros. No quiere decir que sea el último ensayo general; no tengo previsto morirme. Pero quiero que sea una fiesta bonita, de gente glamourosa, y que lo paséis bien. Que riáis o lloréis recordándome. Los jóvenes, que me sobreviviréis, haréis una fiesta de gente guapa, con alcohol y con rock & roll». (O. Tusquets).

Ojalá morir sólo un poco con la pasión con la que él vive. Menudo tío, qué disfrutón.

