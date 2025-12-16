Entradas para Agorazein con C. Tangana en Madrid 2026: precio, cuándo salen, cómo comprar y cuándo es el concierto

Madrid se prepara para uno de los eventos musicales más esperados del próximo año: el regreso del grupo Agorazein, la influyente agrupación de rap española que lanzó al estrellato a C. Tangana, acompañado de Sticky M.A., Jerv. AGZ, I-Ace y Fabianni.

La banda, que no actúa en directo desde hace casi una década, ha anunciado oficialmente un concierto único en el Movistar Arena de Madrid programado para el 15 de noviembre de 2026, con motivo del décimo aniversario de su último álbum, Siempre, publicado en 2016.

A qué hora salen las entradas para Agorazein

Las entradas para el concierto de Agorazein en Madrid estarán disponibles a partir de este martes 16 de diciembre, y la venta comenzará exactamente a las 12:00 horas. Este horario es clave, ya que se espera una demanda muy alta, dado que se trata de un concierto único que reúne a todos los integrantes del grupo tras varios años sin actuar juntos. Por ello, los fans deben estar preparados y conectarse a la plataforma de venta con antelación para evitar colas virtuales o que se agoten las localidades más buscadas.

Precio de las entradas

El precio de las entradas para el concierto de Agorazein en Madrid varía según la ubicación dentro del recinto, pero las más accesibles estarán desde aproximadamente 55 euros. Las tarifas más elevadas corresponden a zonas preferentes o VIP, que ofrecen mejores ubicaciones o beneficios adicionales durante el concierto. Los precios incluyen los gastos de gestión aplicados por la plataforma de venta, por lo que es recomendable verificar el precio final antes de confirmar la compra.

Cómo comprar entradas para Agorazein

Las entradas se adquieren exclusivamente a través de la web oficial del evento o plataformas de venta autorizadas por la organización. El proceso de compra es sencillo:

Acceder a la web oficial del concierto (normalmente anunciada en las redes sociales de Agorazein o del Movistar Arena).

(normalmente anunciada en las redes sociales de Agorazein o del Movistar Arena). Registrarse o iniciar sesión , proporcionando datos personales como nombre completo y correo electrónico.

, proporcionando datos personales como nombre completo y correo electrónico. Seleccionar la ubicación y el número de entradas , respetando el límite permitido por persona.

, respetando el límite permitido por persona. Realizar el pago seguro mediante tarjeta de crédito, débito u otros métodos electrónicos disponibles.

Una vez hayas comprado las entradas electrónicas, las recibirás, generalmente, en formato PDF con código QR, que se deben presentar el día del concierto.

Cuándo es el concierto de Agorazein en Madrid: fecha y horario

El concierto se celebrará en Madrid, concretamente en el Movistar Arena, el domingo 15 de noviembre de 2026. La apertura de puertas y el inicio del espectáculo se detallarán en la confirmación de la compra, pero generalmente los conciertos en este tipo de recintos comienzan por la tarde o noche, alrededor de las 20:00 horas, permitiendo a los asistentes disfrutar de un show completo de varias horas. Este evento es especial, ya que representa la reunión de todos los integrantes de Agorazein tras años de ausencia en los escenarios, lo que lo convierte en un concierto muy esperado y exclusivo.