‘La guitarra flamenca de Yerai Cortés’: el documental de C. Tangana ya tiene fecha de estreno en HBO Max

Ya hemos mencionado en alguna ocasión lo indisolubles que parecen el mercado cinematográfico y la industria musical. Desde Cher a Madonna, pasando por Lady Gaga o Harry Styles, no son pocos los artistas musicales que han dado el salto al séptimo arte. Y de hecho, esa fusión también ha cobrado especial relevancia en los últimos años con la tendencia general de los biopics sobre artistas de renombre. El pasado 2024, tuvimos los ejemplos de Bob Dylan en A Complete Unknown o de Robbie Williams en la original A Better Man. Y esta es una moda que por supuesto, en España hemos replicado con nota gracias a grandes trabajos de la impronta de La estrella azul (2023) y de Segundo premio (2024). Pero este trasvase artístico ha alcanzado incluso el aspecto de la dirección en nuestro país, a través del rapero C. Tangana, quien en pocos días estrenará en HBO Max La guitarra flamenca de Yerai Cortés, su primer documental como cineasta.

A partir del 24 de mayo, el terminal de streaming propiedad de Warner Bros recibirá esta pieza en la que el músico Antón Álvarez explora la vida y la historia familiar de un talentoso guitarrista desconocido por el gran público que no esté muy experimentado en el género del flamenco. Sin embargo, los que conocen su duende y maestría con las cuerdas, reconocen al alicantino como uno de los artistas más respetados dentro del folklore patrio. Aunque con tan sólo 29 años, Cortés tiene todo un camino por delante para crecer, sobre todo a raíz del interés generado derivado de este retrato que ha ido contagiando al gran público la expectación de un artista completamente diferente a lo que el encorsetado negocio musical nos tiene acostumbrados en España y en general, en el resto del mundo. C. Tangana o Pucho-como le llaman sus amigos y gente cercana-ya avisó de un impasse en eso de sacar canciones al decidir experimentar su lado creativo tras las cámaras, apoyándose en su productora Little Spain. Pero, ¿de qué trata realmente La guitarra flamenca de Yerai Cortés?

‘La guitarra flamenca de Yerai Cortés’

La sinopsis oficial de este documental costumbrista cargado de arte es la siguiente: «Cuando Antón Álvarez (C. Tangana) conoció a Yerai Cortés se quedó completamente fascinado por su talento e intrigado por su particular historia familiar. Yerai es una figura inusual dentro del flamenco; es respetado por los gitanos más tradicionalistas y también, por los exponentes de la vanguardia de esa nueva ola de la que él forma parte. Así Álvarez y Cortés deciden comenzar un viaje juntos para grabar un disco en el que las canciones vienen marcadas por una gran pena, donde el propio proceso artístico lo enfrenta con su pasado y lo empuja a explorar un secreto familiar a través del cual trata de redimir la relación con sus padres. El resultado es una película que desarrolla una experiencia musical única para sumergirnos en una historia de pasión, amor y perdón».

Con un éxito de crítica abismal y más de 40.000 espectadores en las salas de cine españolas, La guitarra flamenca de Yerai Cortés funcionó especialmente bien en la taquilla, a pesar del poco rédito que suele tener este formato entre el público nacional y teniendo en cuenta que no tuvo una distribución gigantesca en el patio de butacas, su rendimiento obtuvo fantástico rendimiento en el a menudo tan complejo mercado de la exhibición.

La historia de Yerai tuvo consiguió destacar además en la fiesta del cine español, llevándose el premio Goya al mejor documental y la consideración de mejor canción por Los almendros para Tania García, Tangana y claro está, el mismo Cortés. En el documental, pucho y Yerai funcionan como los protagonistas absolutos de este viaje creativo de hora y media repleto de pasión. Una pieza que puede disfrutar cualquiera, desde aquellos entendidos y oyentes habituales del género musical a los oídos más inexpertos del flamenco.

Su llegada al streaming

La llegada de La guitarra flamenca de Yerai Cortés a la plataforma de HBO Max abre la posibilidad de que por fin, el documental pase a estar abierto a los suscriptores de un servicio de streaming. Pues hasta el momento, el título únicamente se podía disfrutar vía alquiler o compra en Google Play, Apple TV +, Rakuten TV y Amazon Prime Video.

La experiencia del documental es tan espontánea como efectiva y emocionante, perfecta para cualquier melómano que sea fan o no de la obra de El Madrileño.