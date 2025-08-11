Se acabó la espera: confirman la fecha de estreno del spin-off de la serie más divertida e incómoda de la televisión

Con permiso de ficciones de la talla de Friends o Cómo conocí a vuestra madre, la serie más divertida-y regular-de la televisión es por derecho propio, The Office. Entre otras cosas, porque su planteamiento rodado como un falso documental ofrece una frescura temática y un acercamiento a la realidad que de primeras, violenta a los espectadores primerizos, desmarcándose del humor blanco de sus principales homólogas en el terreno de la sitcom. Por eso, a día de hoy, los integrantes de la oficina de Dunder Mifflin siguen ocupando los corazones de unos fans que se encuentran levitando, ante la inminente llegada de The Paper, la secuela en formato de spin-off que dentro de bien poco aterrizará en el streaming.

Originalmente, The Office fue una creación británica creada por Ricky Gervais y Stephen Merchant para la BBC. En cambio, fue la versión americana con Greg Daniels a la cabeza, la que terminó opacando la idea primigenia. Gracias en parte a un reparto fantástico comandado por un Steve Carrell mayúsculo, que terminaría logrando un Globo de Oro y un premio Emmy por su rol de Michael Scott. Ahora, Daniels nos brinda una prolongación de la serie con una propuesta divertida, pretendiendo volver a ser el buque insignia de la comedia en la pequeña pantalla. Eso sí, su trama no se centrará en regresar a la empresa de papel de Scranton. Los protagonistas serán los integrantes de la redacción de un periódico venido a menos, cuyo desempeño en el mercado irá de la mano de la venta residual de rotativos en formato físico. Sí, el papel de alguna forma vuelve a ser el protagonista y asimismo, repite el equipo que grabó el documental con el que conocimos a Scott, Jim, Pam, Dwight y compañía.

No obstante, la trama nos devolverá al personaje de Oscar Martinez (Oscar Nuñez). Alimentado posiblemente, la idea de conocer más sobre qué fue de los anteriores trabajadores de Dunder Mifflin.

La serie más divertida de la televisión

Como ya hemos adelantado, The Paper nos situará en las oficinas de The Truth Teller Toledo. Un periódico histórico del Medio Oeste en horas bajas al que el mismo equipo de documentalistas comienza a grabar, coincidiendo con la llegada de un nuevo editor que tratará de revivir su número de ventas.

El rostro más conocido de este nuevo reparto es Domnhnall Gleeson (Ex Machina), quien dará vida al editor recién llegado. En el resto del casting tenemos a Sabrina Impacciatore (G20), Melvin Gregg (The Way), Chelsea Frei (Poker Face), Ramona Young (Santa Clarita Diet), Gbemisola Ikumelo (Ellas dan el golpe) y Tim Key (Mickey 17), entre otros.

¿Cuándo se estrena? ¿dónde podrá verse?

Acompañando a Daniels, The Paper tiene como creador a Michael Koman, el creador de la genial Nathan for You y podrá verse en Estados Unidos a partir del 4 de septiembre a través de Peacock, publicando los dos primeros episodios de la ficción ese mismo día.

En España, SkyShowtime ha confirmado que será la plataforma donde se verá la serie, pero todavía no ha confirmado una fecha oficial para su emisión.