La serie de comedia española definitiva si lo que buscas es hacer un maratón: es adictiva

Si estás buscando una buena serie de comedia para este verano, una opción interesante puede ser Vergüenza que está en Movistar Plus+ y seguro que te sorprende. Una original serie protagonizada por Jesús Gutiérrez y Nuria Díaz, un matrimonio aparentemente normal que siempre está en crisis ya que él siempre hace el ridículo delante de sus amigos y familiares. Hay que aclarar que Jesús es fotógrafo de bodas, bautizos y comuniones, pero él está convencido de que es un gran artista y no se suele dar cuenta de la vergüenza ajena que provoca y las situaciones en las que mete a la pobre Nuria. Los actores que dan vida a esta singular pareja son Malena Alterio y Javier Gutiérrez y es una de las mejores comedias españolas que se pueden encontrar en las plataformas de streaming. De la serie Vergüenza se puede ver en Movistar Plus+ tres temporadas que seguro gustan a los amantes de la buena comedia.

La primera temporada de Vergüenza se estrenó en 2017 y consta de 10 episodios de unos 20 minutos de duración cada uno. La segunda entrega de esta comedia dirigida por Juan Cavestany y Álvaro Fernández Armero llegó a Movistar Plus+ en 2018 y tiene siete episodios y la tercera en 2020 y están disponibles en la plataforma de streaming seis. La serie de comedia Vergüenza se ha convertido en una de las favoritas de los usuarios de esta plataforma y es una buena opción para los que disfrutan con las ficciones divertidas con un regusto amargo e irónico.

Esta cínica serie de comedia recibió en 2018 cuatro galardones en los Premios Feroz 2018: Mejor Serie de Comedia, mejor Actor a Javier Gutiérrez, Mejor Actriz a Malena Alterio y mejor Actor de Reparto a Miguel Rellán. Además, la conocida actriz Malena Alterio recibió en 2018 el Fotogramas de Plata a la mejor actriz de televisión por su interpretación en esta comedia.

¿De qué trata la serie Vergüenza?

Esta serie de comedia dramática está protagonizada por la pareja formada por Jesús y Nuria, que vive en una crisis permanente. Jesús trabaja como fotógrafo de bodas, banquetes y bautizos, pero él se cree que es un maestro de la fotografía artística y siente que su trabajo está poco reconocido. Por su parte Nuria cuenta con un trabajo inestable y siempre está preocupada por su futuro. Debido a la facilidad de Jesús para hacer el ridículo, a menudo se encuentran en situaciones incómodas en reuniones con amigos, durante eventos familiares o en el entorno laboral.

Con el tiempo Nuria se da cuenta de que ella también en ocasiones hace el ridículo delante de los que les rodean y los dos dan bastante vergüenza ajena. En la primera temporada se intenta descubrir si esa capacidad para generar vergüenza ajena es un problema pasajero o una condición de la pareja que va a ser difícil eliminar.

En la segunda temporada de la serie Vergüenza, Jesús deja los reportajes de bodas y decide intentar expresar su arte a través de las fotos de platos combinados. Aunque Nuria intenta aguantar las situaciones incómoidas, al final de nuevo saltará en los momentos en los que no puede soportar más. En esa temporada los protagonistas nos divierten con un rodaje imposible, un viaje a Mallorca y una surrealista situación en la que la protagonista es también una pieza de embutido.

En la tercera y última temporada de la serie Jesús pierde los papeles con Yusuf delante de toda España y según la sinopsis oficial “lo que antes eran pequeñas inconveniencias sonrojantes, ahora es un tropiezo mayúsculo que coloca al protagonista de ‘Vergüenza’ como enemigo público número uno del país. Jesús es, inevitablemente, la vergüenza nacional”. En esta temporada el tema de la vergüenza escala a otros ámbitos y sus consecuencias serán mucho más graves e intensas.

El reparto de esta divertida comedia

Los protagonistas de esta serie producida por Movistar Plus+ son los actores Javier Gutiérrez que interpreta a Jesús, el fotógrafo que se cree un artista, y por la actriz Malena Alterio, que da vida a la pobre Nuria. A Javier Gutiérrez le hemos visto en series como Aida, Los Serrano, Águila Roja o El caso Asunta y a Malena Alterio en El Comisario, Aquí no hay quien viva, La que se avecina, Frágiles o Señoras del (h)AMPA. También en el reparto de esta serie de comedia están actores como María Hervás, Miguel Rellán, Miguel Ángel Muñoz, Vito Sanz y Lola Casamayor.

Además de esta original ficción de comedia en el catálogo de Movistar Plus+ se pueden encontrar otras series españolas como la recién estrenado Los sin nombre, La Unidad, Rapa, Crematorio, Celeste, La Mesías, Segunda muerto o la divertida Poquita Fe. Pero hay que reconocer que la mejor comedia que se puede encontrar en esta plataforma de streaming es con mucho Vergüenza que logra hacer que los espectadores lloren y rían a la vez en muchas ocasiones.