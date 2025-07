Así son las nuevas y sorprendentes series que ha presentado Movistar Plus+ para la nueva temporada

Movistar Plus+ ha presentado este jueves en Madrid sus tres nuevos proyectos de producción original, que siguen el camino que ha llevado a la plataforma a convertirse en la casa del talento creativo español. Una apuesta que parte de una vocación irrenunciable, ser el motor de la industria local e impulsar nuestra cultura, y que cristaliza en una forma de entender la ficción y el entretenimiento que ya es parte de la identidad de Movistar Plus+. Jorge Pezzi, director de Ficción y Alianzas de Movistar Plus+, ha desvelado los tres nuevos proyectos de ficción que se ponen en marcha este año, y cuyo contenido ha sido avanzado por los propios creadores. Alauda Ruiz de Azúa, Jorge y Alberto Sánchez Cabezudo, junto a Isabel Peña y Eduardo Villanueva, firman tres nuevas series originales de ficción de la plataforma

Jorge Pezzi ha estado acompañado por Guillermo Farré, director del área de Cine Original y Cine Español de Movistar Plus+, Susana Herreras, gerente editorial de series originales de Movistar Plus+, y Jorge Ortiz de Landázuri, Líder de Originales de No Ficción de Movistar Plus+. El equipo ha desgranado la estrategia de contenidos de la plataforma y avanzado primeras imágenes de títulos muy esperados.

Las nuevas series en producción

Estas son las nuevas producciones originales presentadas:

Matar a un oso, de Jorge y Alberto Sánchez Cabezudo. Serie de ficción

El nuevo proyecto de Eduardo Villanueva e Isabel Peña junto a Elena Martín y Sandra Romero. Serie de ficción

La nueva serie de ficción Alauda Ruiz de Azúa, aún sin título definitivo

‘Matar a un oso’

María Rodríguez Soto, Pol López, Eduard Fernández, Nora Navas, Àlex Monner y Pep Ambrós protagonizan esta serie creada y dirigida por Jorge y Alberto Sánchez Cabezudo (La Zona, Nos vemos en otra vida, Crematorio) que comenzará su rodaje en el mes de agosto.

Sinopsis: La muerte del oso Cachou en el Valle de Arán desencadena una investigación criminal nunca vista por la muerte de un animal. Los sospechosos son los habitantes del Valle, que se convierte en el escenario donde chocan dos mundos, el global y el ancestral, y donde alguna gente buena hace lo imposible para que la montaña no prenda en llamas.

Matar a un oso es una serie Original Movistar Plus+ en colaboración con Kubik Films.

Nuevo proyecto de Isabel Peña y Eduardo Villanueva

Creada por Isabel Peña (Antidisturbios, Apagón) y Eduardo Villanueva (Antidisturbios), estará dirigida por Elena Martín Gimeno (Creatura) y Sandra Romero (Por donde pasa el silencio). La serie se basa en el libro El Proxeneta, de Mabel Lozano, que ha participado en la presentación del nuevo proyecto.

Sinopsis: Finales de los años 90. Diez chulos van a cambiar para siempre el negocio de la prostitución en España. Han empezado a comprar y explotar a mujeres extranjeras y se están haciendo millonarios. El país permanece indiferente mientras las mujeres siguen llegando y chocando con una realidad muy distinta a la que les habían prometido. Una denostada unidad de policía es la única que se da cuenta de que algo está cambiando, pero tendrán que transformar su manera de mirar el problema.

La nueva serie, aún sin título definitivo, es un Original Movistar Plus+ en colaboración con Caballo Films.

Nuevo proyecto de Alauda Ruiz de Azúa

Tras el éxito de su primera serie Querer, reconocida con 3 premios Forqué, 3 premios Feroz, 2 premios de la Unión de Actores y Actrices o el Grand Prix de la competición internacional de Series Mania (Lille – Francia), entre otros reconocimientos, Alauda Ruiz de Azúa prepara su segunda serie para la plataforma, que coescribirá con Eduard Sola.

Alauda Ruiz de Azúa: «Con esta serie queremos explorar el universo de las plataformas tipo OnlyFans donde muchas personas crean su propio contenido sexual para luego venderlo a terceros, suscriptores, fans… Se trata de un fenómeno que crece exponencialmente y que desafía la percepción tradicional de la pornografía y la sexualidad on line. Sentimos que ahora mismo hay muchas más preguntas que respuestas en torno a este tipo de transacciones y de relaciones, y nos interesa plasmarlas a través de la ficción. Nuestra idea es mostrar cómo es la vivencia de las modelos o creadoras de contenido para adultos en estas plataformas»,

La nueva serie, aún sin título definitivo, es un Original Movistar Plus+ en colaboración con Kowalski Films y Feelgood Media.

Originales en rodaje

Además, el equipo de Originales de Movistar Plus+, ha adelantado más información sobre los títulos que se encuentran en fase de rodaje o postproducción, para lo que ha contado con la presencia de sus creadoras y creadores:

Se tiene que morir mucha gente creada por Victoria Martín y basada en su propio éxito editorial.

Protagonizada por Anna Castillo, Macarena García y Laura Weissmahr, está dirigida por la propia Martín junto a Sandra Romero y Nacho Pardo. Una serie Original Movistar Plus+ en colaboración con Corte y Confección de películas que se estrenará en 2026.

Por cien millones, creada y dirigida por Nacho G. Velilla (Menudas piezas), revive el rapto en 1981 del futbolista Quini a manos de tres mecánicos de Zaragoza. Protagonizada por Raúl Arévalo, Vito Sanz y Gabriel Guevara como los tres secuestradores y Agustín Otón como el futbolista Quini.

Yo siempre a veces, creada por Marta Bassols y Marta Loza, cuenta la historia de una madre soltera por accidente que tiene dificultades para salir adelante en Barcelona.

Próximos estrenos en 2025

En el evento se ha confirmado también los títulos de series Originales Movistar Plus+ que se estrenarán en el último cuatrimestre de 2025 y de los que se ha podido ver un adelanto:

Poquita fe T2. Creada por Pepón Montero y Juan Maidagán y protagonizada por Raúl Cimas y Esperanza Pedreño, la segunda entrega de esta comedia de éxito se estrenará en septiembre de 2025. Un Original Movistar Plus+ producido por Buendía Estudios. Ver más.

Anatomía de un instante. Dirigida por Alberto Rodríguez, escrita por Rafael Cobos y Fran Araújo, protagonizada por Álvaro Morte, Eduard Fernández y Manolo Solo y basada en la novela de Javier Cercas sobre el intento de golpe de Estado del 23 F. Una serie Original Movistar Plus+ en colaboración con DLO Producciones y en asociación con ARTE France. Ver más.

El Centro. Un thriller de espionaje actual y realista que explora los retos a los que se enfrentan un grupo de Oficiales de Inteligencia del CNI. Creada por David Moreno y con dirección de David Ulloa, está protagonizada por Juan Diego Botto, Elena Martín, Israel Elejalde, Elisabet Casanovas, Clara Segura, Tristán Ulloa, David Lorente y Nacho Sánchez. Una serie original Movistar Plus+ en colaboración con Fonte Films. Ver más.

Yakarta. Creada por Diego San José la serie gira en torno a Joserra, un desilusionado profesor de educación física –exjugador olímpico de bádminton– que conocerá a una adolescente con un talento fuera de serie que le cambiará la vida. Protagonizada por Javier Cámara y Carla Quílez, la serie está codirigida por Elena Trapé, el propio Javier Cámara y Fernando Delgado-Hierro, quien también firma el guion junto a Diego San José y Daniel Castro. Una serie Original Movistar Plus+ producida por 100 Balas (THE MEDIAPRO STUDIO) y Buendía Estudios Canarias. Ver más.