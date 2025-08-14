Alcaraz sigue con paso firme en Cincinnati: arrasa a Nardi y ya está en cuartos

Carlos Alcaraz ya está en cuartos de final del Masters 1.000 de Cincinnati después de arrasar al italiano Luca Nardi en dos sets (6-1 y 6-4). Un partido que duró apenas una hora y 20 minutos después de estar amenazado por la lluvia en suelo americano. El tenista murciano se medirá a Rublev en la siguiente ronda. Sinner también ganó su partido y la española Bouzas cayó derrotada en el cuadro femenino.

«Mi mejor partido en este torneo. Estoy cada vez mejor, en cada entrenamiento y en cada partido. Muy contento con cómo he estado sintiendo la pelota y moviéndome hoy», aseguró Carlos Alcaraz en declaraciones a pie de pista al finalizar el encuentro. Y es que el murciano sigue con paso firme en Cincinnati.

Fue un partido cómodo para Alcaraz donde arrasó al italiano. En la manga inicial ni siquiera enfrentó break points y ganó once de doce puntos con el primer saque. Además, el murciano sólo perdió 13 puntos de 42 ante el tenista italiano. Nardi elevó la dificultad en el segundo set al liderarlo 4-2, pero el español reaccionó a tiempo para encaminarse hacia su victoria con una remontada sensacional. Ya es la victoria número 51 de la temporada para Carlitos.

Carlos Alcaraz ha logrado más de 50 triunfos por cuarta temporada consecutiva, un registro que sólo siete jugadores habían conseguido este siglo: Roger Federer (11 temporadas consecutivas), Novak Djokovic (10), Rafael Nadal (7), David Ferrer (6), Tomas Berdych (5), Nikolay Davydenko (5) y Andy Roddick (4).

El murciano se medirá en cuartos de final al ruso Andrey Rublev, 11 del mundo, que este miércoles eliminó al argentino Francisco Comesaña (n.71), que se estrenaba en una cuarta ronda de un torneo Masters 1.000. Rublev derrotó a Comesaña 6-2 y 6-3 en una hora y 4 minutos para dejar a Cincinnati sin el último representante argentino.