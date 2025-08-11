Carlos Alcaraz – Medjedovic: cuándo es, horario y dónde ver online en vivo y por TV en directo el partido del Masters de Cincinnati

Carlos Alcaraz ya está en los dieciseisavos de final del Masters 1000 de Cincinnati 2025, donde tendrá que enfrentarse al serbio Hamad Medjedovic en lo que será un partido apasionante donde el murciano buscará plantarse en los octavos de este torneo que está siendo frenético. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo el choque de Carlitos.

A qué hora juega Alcaraz en el Masters 1000 de Cincinnati contra Medjedovic

Carlos Alcaraz comenzó con paso firme su participación en el Masters 1000 de Cincinnati al imponerse en tres sets al bosnio Damir Dzumhur por 6-1, 2-6 y 6-3, por lo que ya se ha plantado en los dieciseisavos de final de este torneo que se está disputando en Ohio, Estados Unidos. Parece que el joven tenista de El Palmar ha aprovechado estas semanas de descanso que necesitaba para recuperarse del mazazo que supuso perder la final de Wimbledon frente a Jannik Sinner, por lo que ahora quiere prepararse de la mejor manera posible para intentar conquistar en unas semanas el US Open, el último Grand Slam del año.

Es necesario recordar que Carlos Alcaraz no ha ganado en su todavía corta carrera el Masters 1000 de Cincinnati, pero su objetivo es poder morder el metal este año, aunque sabe que no será nada sencillo. Estuvo a punto de hacerlo en 2023 cuando alcanzó la final en esta competición de Ohio, pero Novak Djokovic se llevó el encuentro y dejó al murciano a las puertas de coronarse. A lo largo de la historia de este torneo, Carlos Moyá y Rafa Nadal han sido los únicos capaces de conquistarlo.

La ATP ha programado este apasionante Carlos Alcaraz – Medjedovic correspondiente a los dieciseisavos de final del Masters 1000 de Cincinnati 2025 para este martes 12 de agosto, pero la organización todavía no ha desvelado el orden de juego, por lo que se desconoce el horario exacto. Eso sí, debido al cambio horario respecto a Estados Unidos se espera que sea por la noche en España.

Cuándo es el próximo partido de Alcaraz en el Masters 1000 de Cincinnati 2025

Este 2025 ha tenido de todo para Carlos Alcaraz, ya que, aunque ha sufrido alguna decepción al perder las finales del Trofeo Conde de Godó y de Wimbledon, ha conseguido coronarse en torneos bastante importantes como pueden ser el de Róterdam, los Masters 1000 de Montecarlo y Roma, en Queen’s, además de Roland Garros, donde firmó un partido épico contra Jannik Sinner en la final de la Philippe Chatrier. Atrás ya quedan las eliminaciones en cuartos en el Open de Australia contra Djokovic, en las semifinales de Indian Wells y en su debut en Miami.

Este vibrante Carlos Alcaraz – Medjedovic de los dieciseisavos de final del Masters 1000 de Cincinnati se disputará este martes 12 de agosto. Estos dos tenistas no se han enfrentado todavía de manera oficial en el circuito de la ATP a pesar de tener ambos 22 años. No será un encuentro fácil para el murciano, pero es el favorito ante un serbio que ocupa el puesto 71 del ranking.

Dónde ver a Carlos Alcaraz en directo gratis en vivo y canal de TV

Movistar+ fue el medio de comunicación que adquirió los derechos para emitir en exclusiva en nuestro país los diferentes partidos que se jueguen en este apasionante torneo que se disputa en Ohio. Esto significa que el Carlos Alcaraz – Medjedovic de los dieciseisavos de final del Masters 1000 de Cincinnati se podrá ver por televisión en directo a través de los canales Movistar+ Plus, Vamos y Movistar Deportes. Los dos primeros están incluidos en el paquete básico, mientras que para acceder al tercero habrá que tener activa la suscripción pertinente.

Además, todos los seguidores incondicionales del tenista murciano y amantes de este deporte en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Carlos Alcaraz – Medjedovic de los dieciseisavos de final del Masters 1000 de Cincinnati a través de la aplicación de Movistar+, que está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, así como se puede acceder a su página web de una forma cómoda con un ordenador. También estará disponible la plataforma de pago Tennis TV, que tiene los derechos de todos los torneos de la ATP salvo de los Grand Slam.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que ocurra cada día en el Masters 1000 de Cincinnati 2025. Narraremos en directo y en vivo online juego a juego los partidos más destacados que dispute el murciano y una vez acabe este Carlos Alcaraz – Medjedovic de dieciseisavos de final publicaremos la crónica y las reacciones relevantes que se produzcan en Ohio.

Dónde escuchar por radio el partido Carlos Alcaraz – Medjedovic del Masters 1000 de Cincinnati 2025

Hay que tener en cuenta también que todos aquellos aficionados que no puedan ver por televisión en directo el Carlos Alcaraz – Medjedovic de los dieciseisavos de final del Masters 1000 de Cincinnati 2025 tendrán la opción de seguirlo y escucharlo por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, Radio Marca o RNE conectarán con Ohio para narrar todo lo que esté sucediendo en este choque.