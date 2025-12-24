El Atlético se desprende de Javi Galán por medio millón de euros

Atlético de Madrid y Osasuna han anunciado este miércoles el traspaso de Javi Galán. El jugador extremeño pasa de la entidad madrileña a la navarra por unos 500.000 euros. En función de cumplir objetivos, el dinero que tendrá que pagar Osasuna será el doble. Galán, que llegó en 2023 al Atlético, cierra así una etapa en el Metropolitano que no ha sido muy fructífera.

«El Atlético de Madrid y el Club Atlético Osasuna han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Javi Galán al conjunto navarro», ha anunciado la entidad madrileña, que desea lo mejor al futbolista extremeño. Galán, de 31 años, apenas ha jugado minutos esta temporada y en los últimos tres meses sólo jugó el duelo de Copa ante el Atlético Baleares.

Osasuna pagará al Atlético de Madrid 500.000 euros por el traspaso de Galán, que sólo firma por lo que queda de temporada, hasta el 30 de junio de 2026. Si finalmente el cuadro navarro se prolonga más, Osasuna tendrá que pagar otros 500.000 euros por cada temporada que dispute en El Sadar.

Como recoge Osasuna, el Atlético de Madrid ha dado su permiso para que Javi Galán pueda incorporarse a la disciplina del equipo que entrena Lisci el lunes 29 de diciembre en el regreso del equipo a los entrenamientos y sea presentado como jugador de Osasuna esa misma tarde.

«Se trata de un jugador de largo recorrido, con velocidad, intensidad, ganador de duelos y capacidad para generar acciones ofensivas desde el perfil zurdo», informa Osasuna. Javi Galán vivirá así otra aventura en un nuevo equipo español, toda vez que, además del Atlético de Madrid, ya estuvo en la Real Sociedad (cedido por el propio Atlético) o en el Celta de Vigo, el club en el que más destacó.

Así, el Atlético se desprende de un Javi Galán que ha estado desde 2023 en el club rojiblanco, sin conseguir el éxito esperado.