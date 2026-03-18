El Tenerife denuncia un supuesto insulto racista de una jugadora del Atlético: «Me ha llamado negra»

El racismo, desgraciadamente, volvió a salpicar al fútbol femenino. Esta vez, durante un partido de la Copa de la Reina entre Tenerife y Atlético, después de que la árbitra tuviese que activar el protocolo antirracista por la denuncia de la maliense Dembele Fatou después de que la llamasen «negra» de forma despectiva.

Todo ocurrió en la vuelta de semifinales cerca del final de partido, cuando se desató una tremenda tangana en el estadio Heliodoro Rodríguez López cuando el resultado iba 0-1 a favor del Atlético femenino. Olatz Rivera Olmedo, árbitra del partido, tuvo que detener el encuentro después de que la brasileña Gio Queiroz, jugadora rojiblanca, a la maliense Dembele Fatou, del conjunto canario, denunciado por la futbolista local Noelia Ramos y «no pudiendo ser escuchado» por el equipo arbitral.

Así lo reflejó la colegiada, que detuvo el partido durante cinco minutos por ese motivo, en el acta publicada en la página web oficial de la RFEF, en la que recoge también una «confrontación» posterior entre las futbolistas de ambos equipos en el túnel de vestuarios, una vez finalizado el encuentro.

El acta arbitral denuncia el caso racista en el Tenerife-Atlético

«En el minuto 89 del partido, tras la expulsión de la jugadora del CD Tenerife Dembele Fatou, la jugadora del CD Tenerife Noelia Ramos Álvarez me informa que la jugadora del Club Atlético de Madrid Giovana Queiroz se dirige a Dembele Fatou en el siguiente término: «negra», no pudiendo ser escuchado por ninguna de las componentes del equipo arbitral», relató Olatz Rivera en el acta.

«En consecuencia, activamos el protocolo contra el racismo, motivo por el cual el partido estuvo detenido cinco minutos», expuso la árbitra en su escrito. También explica que, «tras la finalización del partido» y «estando» el equipo arbitral en su vestuario, sin que hayan «presenciado nada de lo ocurrido, el Delegado del Club Atlético de Madrid» le indicó que «Fatou estaba esperando a que entrase Giovana Queiroz».

«Tras ello, me informa que se inicia un conflicto dentro del túnel de vestuarios, teniendo que ser separadas por varias jugadoras de ambos equipos. El Delegado Informador me comunica que él ha podido escuchar un grito que proviene de la presidenta del Club Atlético de Madrid llamando a la policía. Al salir para ver qué sucedía, me indica que se ha producido una confrontación entre jugadoras de ambos equipos y que las jugadoras del CD Tenerife Femenino se llevan a Dembele Fatou a su vestuario, finalizando la confrontación», añadió. Fatou fue expulsada en el minuto 89 del encuentro «por empujar a un contrario (Fiamma Benítez) con ambas manos y haciendo uso de fuerza excesiva, cuando el juego se encontraba detenido», según explicó el acta. «La jugadora que ha recibido el empujón no ha requerido asistencia médica y ha podido seguir disputando el partido», agregó. El Atlético de Madrid venció este martes por 0-1 en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa de la Reina frente al Tenerife, con lo que se clasificó para la final del torneo, en la que se enfrentará al Barcelona o al Badalona. El equipo rojiblanco también había ganado en la ida por 1-0 en el Centro Deportivo de la localidad madrileña de Alcalá de Henares.