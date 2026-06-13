100 años en Le Mans y un orgullo que defender: el más difícil todavía para Peugeot en las 24 horas

Peugeot es el Doctor Jekyll y Mister Hyde del Mundial de Resistencia 2026. El equipo francés saldrá en las posiciones de cola en las 24 horas de Le Mans (16º y 18º) tras haber logrado la pole position en la anterior carrera en las 6 horas de Spa. La escudería del león, sin embargo, aspira a rugir nuevamente en una carrera donde celebra el 100 aniversario de su primera presencia, allá por 1926.

Le Mans ha representado siempre un escenario místico donde todo puede cambiar de la noche a la mañana. Ese embrujo ha convertido a las 24 horas en la prueba más icónica de la Resistencia y en Peugeot se encuentran más motivados que nunca para intentar buscar el mejor resultado del equipo desde que compite en la categoría de Hypercars: el sexto puesto.

Emmanuel Esnault, jefe del equipo francés, todavía está asimilando el resultado del jueves y pone un objetivo realista: «Tenemos que estar en el top 10. Pero siempre es una pregunta difícil dónde terminaremos, porque si soy muy optimista, puedo ser visto como pedante, y si soy muy preocupado, con una falta de ambición, siempre es muy difícil. Pero, por lo general, dos coches en el top 10 sería un buen resultado cuando empiezas desde el puesto 16 y 18», asegura en un encuentro con periodistas.

Peugeot sabe que la competencia ha subido desde que logró aquel sexto puesto con la llegada de nuevos fabricantes como BMW, Alpine o Aston Martin, pero el orgullo se mantiene intacto aunque parezca este circuito territorio Ferrari. «Representamos a un fabricante como Peugeot. Tenemos cosas muy buenas por delante. No es la carrera que esperábamos empezando el 16 y el 18, pero así son las carreras. Tenemos que ser resilientes, tenemos que lograr un buen resultado», arengó a sus tropas.

Peugeot cuenta con una nómina espectacular de pilotos para pensar en dar la vuelta a la tortilla. El coche número 93 tiene a dos ex Fórmula 1 como Stofel Vandoorne y Paul di Resta acompañados por uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula E como Nick Cassidy. En el 94, está un ex campeón en Le Mans como Loïc Duval acompañado por dos jóvenes sobradamente preparados como Théo Pourchaire y Malthe Jakobsen, ambos de 22 años.

«En nuestra posición, no tenemos mucho que perder. Tenemos que ser pragmáticos y audaces para decir que esta es una oportunidad. Tenemos que adaptarnos y obtener el resultado cuando podamos, donde podamos. Cada oportunidad es una manera de obtener nuestra posición y nuestro tiempo. Tenemos que luchar, los ingenieros siguen trabajando», asevera el jefe de la marca del león.

Ahora está por ver qué sucede en unas 24 horas de Le Mans donde el pronóstico siempre es incierto. Cualquier incidente puede cambiarlo todo y la clave será que Peugeot esté en el ritmo de los de cabeza girando en 3:26 por vuelta. «Lo fundamental es no cometer ningún error, ejecutarlo correctamente. Cuando decimos que no hacemos ningún error, hablamos también de las paradas, por supuesto. Pero también de la manera en que manejamos a los motores, cuándo habrá zonas lentas, paradas, respetar la velocidad de la carrera, respetar las zonas lentas, las banderas amarillas», zanjó. Veremos si el domingo al mediodía hay rugido del león en Le Mans.