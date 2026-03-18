Page bloquea la ley de víctimas del terrorismo de Vox mientras lleva 4 años sin aprobar la que él presentó

El barón del PSOE, Emiliano García-Page, mantiene bloqueada desde hace cuatro años la aprobación de una ley de víctimas del terrorismo en Castilla-La Mancha, una comunidad que sigue sin contar con una normativa autonómica específica, pese a que Vox ha presentado hasta en dos ocasiones una proposición de ley apoyada por la propia Asociación de Víctimas de Terrorismo (AVT).

Pese a ello, los de Abascal volverán a presentar esta semana en las Cortes de nuevo la ley, dado que Castilla-La Mancha sigue estando entre las pocas autonomías que todavía no han desarrollado un marco propio de protección a las víctimas, más allá de la legislación estatal.

Page rechaza la ley «por ser de Vox»

En junio 2022 (un año antes de las elecciones autonómicas), Page dio luz verde al Anteproyecto de ley de Reparación y Reconocimiento a las Víctimas del terrorismo, prometiendo «dignificar la memoria» y «contribuir al sentido común en la política nacional». Sin embargo, cuatro años después sigue sin estar aprobada.

«Un hecho llamativo y sin aparente explicación, teniendo en cuenta que los socialistas cuentan con mayoría absoluta en las Cortes», señalan desde Vox.

Tras irrumpir con 4 diputados en el parlamento en las elecciones de 2023, Vox presentó al año siguiente una proposición de ley para paliar la situación y dar amparo a las casi 300 víctimas registradas en la comunidad, con el beneplácito de la AVT, y que permitía, entre otras cuestiones, incluir temario específico en el programa educativo.

Sin embargo, dicha proposición de ley fue rechazada por la Mesa de las Cortes —con mayoría socialista—, impidiendo su tramitación. Un año después, en 2025, Vox volvió a presentar la iniciativa, logrando superar este primer trámite, pero fue finalmente tumbada en el pleno con los votos en contra del PSOE.

Desde Vox denuncian un «bloqueo político» por parte del Ejecutivo autonómico de Page. El líder regional de la formación, David Moreno, defiende que la norma responde a «una cuestión de justicia, no de ideología», y recuerda que textos similares han sido aprobados en otros parlamentos autonómicos, incluso en contextos de mayoría socialista.

Las víctimas denuncian desamparo

Por su parte, Jesús Faucha, presidente de la AVT en Castilla-La Mancha, confía en que, en esta ocasión, la iniciativa pueda salir adelante y corregir lo que considera una situación de «desigualdad» respecto a otros territorios.

En declaraciones a OKDIARIO, Faucha sostiene que la propuesta registrada por Vox no responde a criterios ideológicos. «Está basada en el borrador de nuestra organización. Es una cuestión de reconocimiento y protección», afirma. También apunta a que el clima político nacional, marcado por los acuerdos del Gobierno de Pedro Sánchez con EH Bildu, «podría estar influyendo en la falta de avances».

La situación de Castilla-La Mancha contrasta con la de la mayoría de comunidades autónomas, que sí cuentan con leyes específicas en esta materia. Regiones como Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana o País Vasco han desarrollado marcos normativos propios que amplían las ayudas económicas, la atención psicológica y las medidas de reconocimiento institucional a las víctimas.

A nivel nacional, el marco básico está regulado por la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, que establece indemnizaciones, asistencia sanitaria y psicológica, así como medidas educativas y laborales. Sin embargo, las comunidades autónomas pueden complementar esta normativa mediante leyes propias que refuercen la protección y adapten las políticas a su ámbito territorial.

La falta de desarrollo autonómico en Castilla-La Mancha tiene consecuencias prácticas. Las víctimas dependen exclusivamente de la cobertura estatal, lo que, según denuncia Faucha, «se traduce en menores niveles de apoyo».

El caso de Guadalajara resulta especialmente significativo por su vinculación con los atentados del 11 de marzo de 2004. «Numerosos vecinos de la provincia utilizaban los trenes afectados en su desplazamiento diario a Madrid, lo que dejó una fuerte huella en la zona. Pese a ello, las víctimas castellanomanchegas no cuentan con el respaldo adicional que sí existe en otras comunidades, lo que genera un agravio comparativo», denuncia.

Page plantó a las víctimas del terrorismo

Coincidiendo con el aniversario del 11M, Vox ha anunciado que volverá a defender la ley en el Parlamento autonómico. En paralelo, la AVT denuncia un deterioro en su relación con el Gobierno regional. Según la asociación, Emiliano García-Page no se reúne con sus representantes desde hace cuatro años. La última cita prevista, en septiembre de 2022, fue cancelada sin que se haya fijado una nueva fecha.

La ausencia institucional también se ha hecho visible en los actos de la pasada semana. Ningún representante del Ejecutivo autonómico ni de la Delegación del Gobierno acudió al acto organizado por la AVT. Tampoco participaron representantes del Partido Popular, mientras que Vox fue el único partido presente.

El presidente de la AVT calificó esta situación de «inaudita» durante su intervención. Ese mismo día, el Ayuntamiento de Toledo celebró otro acto institucional sin la presencia de víctimas, una circunstancia que la AVT considera «distópica».