Vox exigirá al PP medidas con garantías de cumplimiento, una vicepresidencia y consejerías según los votos

Los pactos entre el PP y Vox, o cuentan con un programa de gobierno o no saldrán adelante, advierten en Bambú. Para Santiago Abascal, la clave está en pactar «medida a medida con el PP» antes de valorar la conformación del ejecutivo de coalición.

Fuentes del equipo negociador de Bambú confirman a OKDIARIO que «es la única manera» de que la formación conforme «la gran coalición autonómica» con el PP, tanto en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

Una estrategia que, adelantan, también pedirán a Juanma Moreno llegado el momento de Andalucía. «Las directrices son las mismas para todas las regiones de España», señalan.

Este lunes, Santiago Abascal dio un paso más de cara a entrar en ejecutivos. El presidente de Vox no sólo expresó su voluntad de gobernar, de cara a influir en las políticas, sino que sostuvo que entrarán a formar parte de los gobiernos regionales, lo que aleja el modelo a la valenciana que en la dirección nacional habían también defendido como una posibilidad.

Abascal en exclusiva a OKDIARIO

En el cuartel general de Vox remiten a la entrevista de Santiago Abascal en exclusiva que el líder dio al director de OKDIARIO, Eduardo Inda, el pasado mes de enero. Vox asegura que «no ha cambiado sus condiciones» para alcanzar pactos con el PP, desde el resultado de las elecciones extremeñas.

En la entrevista, Abascal advirtió a María Guardiola que exigiría una vicepresidencia y varias consejerías «en función de los votos». Las declaraciones de Abascal respondían al rumor suscitado en Génova que alentaba a que Vox no quería gobernar para no desgastarse. En Bambú siguen negándolo, pero insisten en que primero «debe haber un acuerdo programático» para garantizar el éxito de la coalición.

Lo que buscan con esta fase previa de las negociaciones es «evitar el error» cometido en las anteriores de 2023 (y 2022 en Castilla y León). Los acuerdos programáticos de las pasadas legislaturas hacían referencia a un marco político general, sin estar vinculados a presupuestos ni a un plazo de cumplimiento. Según señalan, «no había garantías».

Esto es justo lo que querrían evitar en esta nueva etapa de negociaciones con el PP y de ahí que la oferta de Alfonso Fernández Mañueco de retomar el acuerdo programático que rubricaron en Castilla y León, donde se incluye la vicepresidencia y varias consejerías, les parezca insuficiente.

Vox exige acuerdos de gobierno al PP

La estrategia que defiende Santiago Abascal es la misma en las tres regiones, aunque cada comunidad autónoma está supeditada a sus necesidades concretas y además al nivel de exigencia que Vox pueda ejercer según el número de apoyos cosechados, lo que oscilaría, por ejemplo, en el número de consejerías.

En este sentido, subrayan el «histórico resultado» que Vox obtuvo en Castilla y León, alcanzando el 19% de los sufragios con 14 procuradores. En Extremadura, los de Abascal obtuvieron más del doble del resultado, pasando de 5 a 11 diputados, con el 16,9% de los votos. Cabe recordar que en 2023, en Extremadura, el gobierno no tuvo ninguna vicepresidencia. Los de Vox tomaron la consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.

En Aragón, obtuvieron un 17,8% de los votos y saltaron de siete a 14 escaños. En el gobierno de coalición con Azcón, Vox, además de la vicepresidencia, gestionó la Consejería de Agricultura y la de Justicia, Despoblación y Vertebración Territorial. En el caso de Castilla y León, como su peso electoral fue mayor, además de la vicepresidencia, Vox fue el titular de las consejerías de Industria, Comercio y Empleo, Cultura, Turismo y Deporte, y Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

De cara a las medidas concretas, en Extremadura, el candidato Óscar Fernández Calle expuso, en la segunda investidura fallida de Guardiola, una batería de 23 medidas alineadas con las posiciones del partido en materia económica, energética, de campo e inmigración, pero referidas a Extremadura.

Como, por ejemplo, la defensa de la Central Nuclear de Almaraz, cuya vida útil Vox propone ampliar hasta 2050 mediante la eliminación de la ecotasa. También reclama el inicio inmediato del regadío de Tierra de Barros y un plan regional de modernización hidráulica y de caminos rurales. Además de un refuerzo del sistema sanitario con 500 millones adicionales y la contratación de 1.200 enfermeras.

Vox señala que «no hay prisa» para aterrizar los programas de gobierno regionales, aunque los pactos con el PP sean «prioridad». Tanto PP como Vox lanzan mensajes tranquilizadores: no se valora en ninguna de las tres comunidades autónomas el escenario de una repetición electoral. En Extremadura, el plazo para llegar a un acuerdo es el próximo 4 de mayo. En Aragón, un día antes, el 3. Pero tanto el PP como Vox están seguros de que sellarán un acuerdo antes de agotar el límite.