Feijóo se reúne con el Papa: «Para nosotros el cristianismo no es algo circunstancial sino un principio básico»

Alberto Núñez Feijóo se ha reunido con el Papa León XIV durante su visita a España. El presidente del Partido Popular le ha trasladado al Pontífice que «para nosotros el humanismo cristiano no es algo circunstancial, sino un principio básico que nos inspira desde siempre».

El líder del PP le ha agradecido su presencia en España y le ha trasladado que «son días de gran ilusión para una parte de la sociedad y en el PP compartimos esa alegría». Además, ha reivindicado en presencia del Santo Padre su figura como «faro moral», en un tiempo de «incertidumbre» en el que ha apelado a «la tradición católica como pilar sobre el que seguir construyendo una sociedad más justa, libre y humana».

«España, como el resto de Europa, no se entiende sin sus raíces cristianas», ha subrayado ante el obispo de Roma, insistiendo en que «no vamos a renunciar a ese legado, sino a reivindicarlo porque una sociedad verdaderamente libre no se construye contra sus raíces, sino desde ellas».

Durante el encuentro, Feijóo también ha querido trasladarle su reconocimiento por sus palabras en el Congreso de los Diputados: «Ha sido emocionante recordar por boca del Papa la aportación de la Escuela de Salamanca al pensamiento universal y a la feliz idea de poner límites al poder».

El popular le ha hecho entrega, como gran aficionado que es el Pontífice, de una camiseta firmada por Rafa Nadal, «referente de la España que nunca se rinde ante la adversidad», le ha explicado. Y, en segundo lugar, como «ejemplo de la nación milenaria que somos», le ha regalado el libro España sagrada: tomo XX centrado en la Historia compostelana, la ciudad donde descansa el Apóstol Santiago.

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El Papa León XIV ha reivindicado ante las Cortes una memoria histórica que busque «la verdad y la reconciliación». Así lo ha expresado en su discurso en el Congreso de los Diputados, durante la sesión conjunta de este lunes con los miembros de la Cámara Baja y del Senado. Allí, también ha defendido el «inalienable» derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos.

León XIV ha aseverado que es «urgente» construir una «cultura de la reciprocidad» en la sociedad, es decir, el respeto mutuo entre las personas que piensan diferente. «La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario», ha apostillado.

En su lugar, el Santo Padre ha indicado que «en una convivencia madura,» el conflicto «puede convertirse en camino hacia la paz, cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha y se ordenan al reconocimiento de las necesidades, los anhelos y las capacidades de todos».