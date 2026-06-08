El Papa León XIV ha visitado este lunes la catedral de la Almudena, patrona de Madrid, a quien ha impuesto la Rosa de Oro, una importante distinción vaticana. Es el «símbolo del filial amor del Papa a la Virgen María», ha dicho él mismo.

En la catedral, ha asegurado que «en nuestras sociedades sigue habiendo muchas murallas» y que «para construir algo hermoso hay que destruir los muros».

En un breve acto de apenas media hora al que ha asistido la Reina doña Sofía, el Pontífice ha recordado la historia de la talla de la patrona madrileña: «En tiempos difíciles para la comunidad cristiana, para proteger la talla de la Virgen, la escondieron en un recinto de la muralla de la Ciudadela, donde permaneció oculta durante mucho tiempo, hasta que, tras el derrumbe milagroso de una parte de los muros, fue hallada intacta».

Y ha agregado que «fue gracias a una muralla demolida que se produjo el reencuentro de la Madre con su pueblo». León XIV ha aprovechado esta historia para lamentar que «en nuestras sociedades actuales siguen existiendo aún muchas murallas que no protegen, sino que dividen, alejan y aíslan».

«Y, a veces, al pensar en que derribarlas supone tener que enfrentar lo que no nos gusta, preferimos la comodidad de sólo apuntalarlas y, más frecuentemente, de ignorarlas», ha destacado.

Por ello, ha indicado que «para edificar algo nuevo, hermoso y duradero hay que estar dispuestos a destruir los muros, porque para reemprender la ruta son necesarios espacios que nos permitan vislumbrar el horizonte».