El hijo del fundador del Polisario, Lahbib Mohamed Abdelaziz, muere en un ataque marroquí con drones

Fuerzas marroquíes llevaron a cabo un ataque con drones este domingo cerca del muro de separación en el Sáhara Occidental que acabó con la vida de tres miembros del Frente Polisario. Entre las víctimas se encuentra Lahbib Mohamed Abdelaziz, de 37 años, hijo del histórico líder y cofundador del Frente Polisario y ex presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Mohamed Abdelaziz, quien dirigió el movimiento independentista saharaui durante cuatro décadas hasta su muerte en 2016.

Las autoridades de Marruecos no se han pronunciado por ahora oficialmente sobre lo sucedido, si bien el medio Le Desk informa, citando «fuentes concordantes», que habría fallecido, junto a otros dos polisarios, en un ataque de un dron de las Fuerzas Armadas marroquíes.

El Frente Polisario ha calificado a los fallecidos como «mártires en la contienda» y ha declarado tres días de luto nacional. La Presidencia de la RASD confirmó las muertes y las atribuyó directamente a un ataque marroquí en la zona del muro, en un contexto de tensiones crecientes en el Sáhara Occidental. Marruecos no ha confirmado oficialmente la operación.

Por su parte, el delegado del Frente Polisario en España, Abdulá Arabi, ha condenado los «dobles estándares» mostrados por el Gobierno por su «silencio» tras la muerte de tres miembros, entre ellos un alto cargo e hijo del expresidente saharaui Mohamed Abdelaziz, en un ataque con drones por parte de Marruecos la víspera.

Lahbib Mohamed Abdelaziz era un alto dirigente del Polisario, miembro de su Secretariado Nacional y comandante de la Primera Brigada de Reserva. Era considerado uno de los líderes emergentes y posibles sucesores en la cúpula del movimiento. Junto a él fallecieron otros dos combatientes saharauis en la operación militar.

Abdelaziz, nacido en 1989 en los campamentos de desplazados saharauis en Argelia, cursó una carrera en Argelia antes de alistarse en 2011 en las fuerzas del Frente Polisario, llegando a ser brigada de campo y posteriormente nombrado miembro del Secretariado Nacional en 2024.

El fallecido era hijo del histórico líder del Frente Polisario, quien fue secretario general del grupo desde 1976 y presidente de la República Árabe Democrática Saharaui (RASD) durante 24 años hasta su fallecimiento, cuando fue sucedido por Brahim Ghali y se consideraba que podría ser un potencial sucesor del actual mandatario.

Este suceso se produce mientras el enviado personal de la ONU para el Sáhara Occidental realiza una visita a la región, lo que añade mayor complejidad diplomática al conflicto. Las hostilidades persisten en la zona pese al alto el fuego nominal vigente desde 1991.