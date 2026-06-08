¿Quién va hoy a ‘El Hormiguero’? Todos los invitados del 8 al 11 de junio

El liderato de las noches cada vez está más caro, especialmente desde que Iker Jiménez y Horizonte han dado un subidón de audiencia en las últimas semanas gracias a convertirse en uno de los programas que más pegados están a la actualidad en estos momentos. Para vencer a La Revuelta y conseguir parar el empuje del espacio de Cuatro, El Hormiguero comienza la última semana antes del Mundial de fútbol, evento que seguro que reventará audímetros en los diferentes canales en los que se emitirá, con invitados de primer nivel. Te los contamos todos.

Lunes, 8 de junio: Nancys Rubias y el torbellino de Mario Vaquerizo

La semana comienza con mucho glam gracias a la visita del grupo Nancys Rubias, para presentar los detalles de su nueva e intensa gira de conciertos. El grupo, capitaneado por el incombustible Mario Vaquerizo, desvelará cómo van a compaginar la locura de sus directos veraniegos con las intensas sesiones de grabación de su próximo y esperadísimo disco. Un arranque de semana que promete risas y momentos delirantes en directo.

Martes, 9 de junio: El final de ‘El Inmortal’ con Jon Kortajarena y Teresa Riott

El martes llega el turno de una ficción adictiva. Los actores Teresa Riott y Jon Kortajarena se sientan en el plató de El Hormiguero para presentar la tercera y última temporada de El Inmortal, el aclamado drama criminal de Movistar Plus+ que se estrena en la plataforma este próximo 11 de junio. La tensión está asegurada mientras desvelan los secretos de un cierre de saga que promete cerrar todas las tramas por todo lo alto.

Miércoles, 10 de junio: Malú y el misterio detrás de su álbum ‘Quince’

El miércoles se vivirá la noche más íntima y musical de la semana con la visita de una de las voces más importantes y queridas de nuestro país. Malú regresa al programa para charlar largo y tendido sobre Quince, su nuevo trabajo discográfico que ya está arrasando en las plataformas.

La artista desvelará la importancia mística que tiene este número en su vida: la edad exacta con la que empezó su carrera en la música gracias al éxito Aprendiz y, además, el número de álbumes que corona su impecable trayectoria.

Jueves 11 de junio: María del Monte y su esperada ‘alma mexicana’

El broche de oro de la semana de El Hormiguero lo pondrá la veteranía y el carisma de María del Monte. La querida artista visitará a las hormigas más famosas de la televisión para presentar su último single, titulado Agüita de manantial. Una propuesta musical sorprendente que se define como una sevillana con alma mexicana, prometiendo una charla llena de arte, emoción y anécdotas inolvidables.