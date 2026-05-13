Mario Vaquerizo manda un mensaje a Amaia Montero: «Si no quieres críticas, no te expongas»

Durante los últimos días, el nombre de Amaia Montero ha acaparado los titulares de los principales medios de comunicación. Y es que, como es bien sabido, la cantante ha comenzado su esperada gira de conciertos con La Oreja de Van Gogh. Un regreso a sus orígenes profesionales donde la banda prometía no dejar indiferente a nadie. Pero, lamentablemente, esto ha sucedido por otro motivo completamente diferente. Y es que los primeros asistentes al concierto de la agrupación, en Bilbao, han señalado que el espectáculo tenía problemas de sonido, la puesta en escena era simple y que la cantante no se había preparado para este momento. A pesar de haber tenido un año para ello. Una situación muy compleja por la que Mario Vaquerizo se ha querido pronunciar.

Por todos es bien sabido que el cantante no tiene reparos en decir lo que piensa y lo que siente. Por ello, respecto a esta polémica de Amaia Montero y La Oreja de Van Gogh, ha sido contundente. Y es que la agrupación regresó a los escenarios el pasado 9 de mayo. Un espectáculo con el que dieron inicio a su esperado Tantas cosas que decir tour y donde reunieron a 18.000 personas. Pero lo que prometía ser una noche de emociones y mucha nostalgia ha terminado en muchas críticas. Al respecto, Mario Vaquerizo ha sido claro en su reciente entrevista.

Mario Vaquerizo se sincera: «No se puede estar pendiente de las críticas»

El cantante ha aparecido en el programa de Anda Ya!, de Los 40. El equipo del programa le ha preguntado por esta polémica y por las críticas que está recibiendo Amaia Montero. «Pasa de las críticas, hija mía. Si realmente te gusta trabajar y estar con tu grupo, pasa de las críticas», comenzó diciendo el marido de Alaska. Y es que el artista ha manifestado que lo mejor que puede hacer la cantante es seguir con su trabajo y hacer oídos sordos a lo que digan los haters.

«No se puede estar pendiente de las críticas. Si no quieres críticas, no te expongas. Si eres una cajera de Día y no te conoce nadie, nadie te va a exponer», explicó Vaquerizo. Lejos de dejarlo aquí, el cantante ha hecho una reflexión sobre la importancia de la autoestima. «Yo creo que hay que estar por encima de todo reconocimiento de los demás. El reconocimiento tiene que estar en uno mismo», dijo.

Amaia Montero se encuentra «devastada» por las críticas

Muchos medios de comunicación han hecho eco al regreso de La Oreja de Van Gogh y lo han catalogado de «desastroso». El periodista Álex Álvarez contó en el programa El tiempo justo que Montero no lo está pasando nada bien y estaría «absolutamente devastada». Además, se habría barajado la opción de cancelar la gira de La Oreja de Van Gogh.

«Según su entorno, Amaia está totalmente devastada. Su entorno dice sobre las críticas en redes sociales: ‘Estáis siendo tan duros, crueles y tremendamente destructivos como lo fuisteis hace un tiempo cuando lo pasó tan mal’. Me hablan de un bajón monumental ahora mismo de Amaia tras ese concierto», comenzó diciendo el comunicador. «Antes de empezar, ella estaba pletórica, con mucha ilusión, y parece que esa ilusión ahora mismo se ha transformado en todo lo contrario. También, según su entorno, no esperaba una reacción tan dura a día de hoy; incluso se está planteando si será capaz, me dicen, de continuar toda la gira. Si sigue esta presión de aluvión de críticas, lo dudamos. El problema, me dicen, es que ella lo lee absolutamente todo», explicó.