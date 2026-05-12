Amaia Montero, «devastada» por las críticas tras su concierto: «Se plantea si continuar con la gira»

El regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh no ha sido nada triunfal, más bien todo lo contrario. La cantante vasca ha dejado una imagen bastante mala en sus dos primeros conciertos por culpa de sus errores y desafinaciones, recordando a sus últimas actuaciones en solitario antes de tener que hacer un largo parón para cuidar su salud mental. Tras lo sucedido en Bilbao en sus dos primeras citas de la gira Tantas cosas que contar, las críticas se han cebado con ella y eso parece que está dejando su ánimo por los suelos. La artista estaría muy afectada por lo que se está diciendo de ella en redes sociales y podría estar planteándose el seguir adelante con las fechas cerradas.

Ella misma reconocía ante sus fans en este regreso que había llegado a bajar «hasta el mismísimo infierno», por lo que parecía que este regreso al grupo podría ser la forma de recuperar su confianza. Por el momento no lo ha conseguido. En los vídeos que circulan, se puede ver a una Amaia muy nerviosa y con muchos problemas de afinación, además de tener problemas en directo con sus técnicos, algo que es posible que se vaya solucionando con el paso de los días, cuando vuelva a coger confianza sobre un escenario. Hay que recordar que su último concierto en solitario se produjo antes de la pandemia y hasta el momento su última actuación sobre un escenario había sido en verano de 2024, cuando fue una de las sorpresas de Karol G en sus conciertos en el Santiago Bernabéu.

Según el periodista Álex Álvarez, ha podido hablar con el entorno de Amaia horas después de este regreso y la cantante no estaría procesando muy bien las críticas recibidas. «Me hablan de un bajón monumental de Amaia; esa ilusión que tenía se ha transformado en lo contrario», contaba en el programa El tiempo justo, de Telecinco.

Este fin de semana, lejos de ser un reencuentro con su mejor versión, Montero ha vuelto a vivir las pesadillas que ya sufrió antes de tener que parar su carrera en solitario, cuando sus actuaciones se convertían en virales por sus errores y discursos. «Su entorno dice que está devastada y que, sobre las críticas en redes sociales, ella misma asegura: ‘Estáis siendo tan duros, crueles y destructivos, como lo fuisteis hace un tiempo, cuando lo pasé tan mal’».

El problema es tan grave que incluso podría poner en peligro esta gira de La Oreja de Van Gogh: «Se está planteando si será capaz de soportar toda la gira. Si sigue este aluvión de críticas, lo dudamos, porque el problema es que ella lee todo en redes», aseguraba Álvarez.

La propia Amaia Montero es consciente de sus errores

Ella misma quiso pedir disculpas al público que acudió este fin de semana al BEC de Bilbao, recinto en el que ha dado pistoletazo de salida a esta gira de reencuentro. «Ha sido la primera vez en las alturas y me ha quedado un poco rara. Me subo y lo hago fatal, soy consciente. Pero sólo se vive una vez y lo voy a vivir con vosotros». De esta manera reconocía desde el escenario que estaba teniendo problemas de afinación, algo que se puede comprobar en los cientos de vídeos que han circulado en los últimos días por redes sociales.

La opinión de un experto

Como ya te contamos en Happy FM, el coach vocal Israel del Amo ha sido muy duro al opinar sobre el regreso de Amaia Montero a los escenarios. «No se lo está tomando en serio y no sé cómo no le da vergüenza. Ha tenido más de un año para prepararse vocalmente para este proyecto. Tuvo muchas carencias técnicas y una evidencia de falta de trabajo vocal», de esta manera criticaba que la cantante no se había preparado con antelación para esta vuelta a la primera línea. Puedes leer su opinión completa aquí.

La gira completa de La Oreja de Van Gogh

La vasca tendrá unos días de descanso para poder tomarse un respiro y prepararse antes de acudir a los tres shows que tiene previsto el grupo en Madrid, donde Happy FM estará presente para contar todo lo que ocurra en el Movistar Arena.

Fechas de la gira ‘Tantas cosas que contar’ de La Oreja de Van Gogh: