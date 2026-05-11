Israel Del Amo, coach vocal, sobre el regreso de Amaia Montero: «No sé cómo no le da vergüenza»

Amaia Montero tenía este fin de semana un examen complicado de superar al regresar como vocalista de La Oreja de Van Gogh cuando se van a cumplir 20 años de su salida del grupo para comenzar su carrera en solitario. En todo este tiempo ha saboreado el éxito y también una enorme bajada a los infiernos por su salud mental, pero todo parecía estar previsto para un regreso por la puerta grande en Bilbao. La cantante tenía que darlo todo para conseguir callar a los críticos que no han perdonado la salida de Leire Martínez del grupo. En su primer concierto ha habido muchos críticos, entre ellos el coach vocal Israel del Amo, que no ha dudado en dedicarle un vídeo a la vasca criticando de forma profesional cómo ha sido su estreno y las críticas no han sido nada buenas.

El Bilbao Exhibition Center ha sido la prueba de fuego para Montero y, según el experto, no la ha pasado. «Muchos dicen si es por la edad, si ya no tiene el talento que tenía antes, pero la cosa es muchísimo más simple y es que no se lo está tomando en serio. Y es que se aprecia perfectamente su técnica vocal, donde se pudo ver muchísimo descontrol vocal y muchas desafinaciones», explica. De esta forma, ha querido dejar claro que es una falta de trabajo lo que la ha llevado a que varios vídeos circulen por las redes con fallos de afinación.

«No se lo está tomando en serio y no sé cómo no le da vergüenza. Ha tenido más de un año para prepararse vocalmente para este proyecto. Tuvo muchas carencias técnicas y una evidencia de falta de trabajo vocal», así de duro ha sido con ella.

Al analizar con detalle, el coach vocal ha apreciado muchos fallos: «Por lo que he podido ver, se escucha muchísima inestabilidad constante y, además, muchas desafinaciones en las partes más complicadas de las canciones. Si hay alguna manera de no sacar partido a una voz, incluso perjudicarla, es lo que está haciendo Amaia Montero en el escenario».

No todo es culpa de Amaia Montero

Según Israel del Amo, los compañeros de La Oreja de Van Gogh deberían haber intentado solucionar este problema y remar a favor de su cantante, sabiendo que iba a estar en el centro de la diana. «El grupo, viendo esto, debería haber adaptado las tonalidades a la voz de Amaia, incluso haber hecho nuevas versiones de las canciones que ya conocemos», asegura el experto.

Israel, aunque duro, asegura que «no es una crítica destructiva, lo digo desde una mirada profesional como experto vocal y como se lo diría a cualquiera de los artistas con los que trabajo día a día, porque cuando miles de personas compran entradas para ver tu regreso, existe una responsabilidad artística».

«Después de más de un año de preparación, me cuesta entender cómo alguien puede subirse al escenario en estas condiciones sin sentir un mínimo de vergüenza profesional», dice muy duro. Eso sí, cree que su problema es la falta de trabajo porque cree que «herramientas tiene y talento también».

¿Quién es Israel del Amo?

Del Amo no es un simple usuario de TikTok. Se trata de un profesional que lleva 15 años en el mundo de la música ayudando a artistas profesionales a tomar clases de canto y mejorar su técnica. Además de tener su propia escuela, también ha sido jurado de concursos y ha sido el director de vocal de la candidatura de España en Eurovisión 2024, ayudando a la cantante de Nebulossa, el grupo que representó a RTVE en aquel año. También ha formado parte del equipo de expertos de programas como Factor X y Fantastic Dúo.

Las críticas llegaron a las redes a los pocos minutos de su debut

«Será la primera vez que me subo y lo hago fatal», decía la propia Amaia Montero después de una de las canciones de su primer concierto, celebrado el pasado sábado. Los seguidores que esperaban este regreso no han sido especialmente generosos: «Pero, ¿qué ha pasado? Ya no es la voz de siempre», «20 años para eso» y «se cancelarán muchos conciertos» son algunas de las frases que se han podido leer de muchos usuarios que veían los vídeos sorprendidos.

Habrá que esperar a los próximos conciertos, cuando la banda y Amaia hayan podido rodar más, para comprobar si todos esos fallos se pueden solventar cuando desaparezcan los nervios y la cantante vuelva a sentirse cómoda en un escenario después de casi siete años sin hacer gira (sin contar la pequeña colaboración que hizo con Karol G en uno de sus conciertos en el Santiago Bernabéu).